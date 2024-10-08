Позов звернули до кількох фізичних та юридичних осіб, включаючи ТОВ "Комунікаційний ХАБ "Економіка", Teka-Group Foundation, ПАТ "Картель" та Nano IT SIA. Вони володіють вебсайтами delo.ua, dsnews.ua, antikor.com.ua, ord-ua.com та dosye.info, де була розміщена оскаржувана інформація, а також до Wikimedia Foundation, Inc., яка фактично володіє матеріальними ресурсами Вікіпедії, інформує 24 Канал.

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Шевченківський райсуд Києва вже ухвалив рішення / Фото, надане 24 Каналу

Деталі справи

Інформація стосувалась тверджень про його участь в сумнівних фінансових операціях, ухиленні від сплати податків та інших незаконних діях. Аргументуючи рішення на користь позивача, суд підкреслив, що ця інформація представлена як факти, а не як особисті думки, що завдає шкоди діловій репутації. Оскільки йдеться саме про безапеляційні твердження, а не суб'єктивну оцінку авторів публікацій дій Якубовського, така інформація має ґрунтуватись на доказах або бути спростованою.

Позиція відповідачів полягала у тому, що позивач не надав належних доказів на обґрунтування своїх претензій, адже надані ним скриншоти вебсайтів неможливо перевірити на достовірність та ідентичність спірним публікаціям (які вже були видалені на момент розгляду).

Крім того, відповідачі наголосили, що вони фактично поширили інформацію, яка вже була опублікована в мережі Інтернет, і відтак не можуть вважатись її авторами та нести відповідальність в розумінні ЦК України. Також відповідачі зазначили, що в спірних публікаціях відсутні однозначні вказівки на те, що вони стосуються саме позивача.

Проте, суд підтримав позовні вимоги, визнавши надані позивачем докази належними та допустимими і зауваживши, що інформація в мережі Інтернет може бути змінена в будь-який час, проте у справах, що стосуються заподіяння шкоди честі, гідності та діловій репутації, така шкода вважається завданою в момент поширення інформації на загал, а не внаслідок збереження доступу до неї. Суд навіть зазначив, що видалення інформації може бути розцінене як спосіб приховати докази в справі.

Крім того, суд наголосив на тому, що обов'язок перевіряти інформацію несе кожна особа, яка поширює її, а з огляду на об'єктивну неможливість встановити автора інформації позов пред'явлено до належних відповідачів.



Інформацію, яку визнали недостовірною, вже видалили / Фото, надане 24 Каналу

Схожу позицію суд зайняв і щодо того, чи можна ототожнювати позивача та згадану в спірних публікаціях особу лише за іменем та прізвищем. На думку суду, цих даних достатньо, щоб визнати, що вони стосуються саме позивача.