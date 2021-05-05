Блаженнейший Святослав Шевчук заявил, что политики хотят благодаря доверию людей к церкви увеличить свою поддержку. По его словам, соблазн инструментализации церкви у всех политиков будет всегда.

Политики беззастенчиво пытаются присвоить благосклонность церкви

Накануне очередных выборов такие действия кандидатов на выборах являются большой проблемой. Об этом глава Украинской греко-католической церкви заявил в интервью.

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Кандидаты на пост президента или депутата каждый раз беззастенчиво пытаются присвоить себе приверженность той или иной церкви. Я думаю, что это абсолютно недопустимо. Мы всегда говорим, что никогда не поддерживаем ни одного кандидата на место никакой функции в государственной системе,

– заявил глава УГКЦ.

Он добавил: "Если церковь начинают использовать, как инструмент для политической борьбы, тогда церковь всегда потеряет".

Соблазн для церквей

Шевчук объяснил, что есть определенные соблазны, которые церквям иногда не удается обойти. Речь идет о ситуациях, когда определенная политическая партия берет на себя обязанность насаждать какие-то религиозные ценности населению. Тогда доверие людей к церкви подрывается. По словам Шевчука, такие случаи распространены в Европе.

"Мы видим, что временами даже конфликты между церквями возникают из-за того, что другая церковь дала себя синструментализировать из той или иной политической палитры. И это очень опасно", – подчеркнул глава УГКЦ.

Шевчук предостерегал Порошенко

Митрополит рассказал, что разговаривал с кандидатом в президенты Петром Порошенко относительно его предвыборной кампании.

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Мы говорили о том, что мы, как греко-католическая церковь, совершенно не хотим какой-то другой парадигмы государственно-церковных отношений,

– подчеркнул митрополит.

В то же время он добавил, что церковь действительно хотела партнерства и сотрудничества для народа и страны.