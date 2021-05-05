Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що політики хочуть завдяки довірі людей до церкви збільшити свою підтримку. За його словами, спокуса інструменталізації церкви у всіх політиків буде завжди.

Політики безсоромно намагаються присвоїти прихильність церкви

Напередодні чергових виборів такі дії кандидатів на виборах є великою проблемою. Про це глава Української греко-католицької церкви заявив у інтерв'ю.

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Кандидати на пост президента, чи депутата щораз безсоромніше намагаються присвоїти собі прихильність тої чи іншої церкви. Я думаю, що це абсолютно неприпустимо. Ми завжди кажемо, що ніколи не підтримуємо жодного кандидата на місце жодної функції в державній системі,

– заявив глава УГКЦ.

Він додав: "Якщо церкву починають використовувати, як інструмент для політичної боротьби, тоді церква завжди втратить".

Спокуса для церков

Шевчук пояснив, що є певні спокуси, які церквам іноді не вдається обійти. Мовиться про ситуації, коли певна політична партія бере на себе обов'язок насаджувати якісь релігійні цінності населенню. Тоді довіра людей до церкви підривається. За словами Шевчука, такі випадки поширені у Європі.

"Ми бачимо, що часами навіть конфлікти між церквами виникають через те, що інша церква дала себе зінструменталізувати з тої чи іншої політичної палітри. І це дуже небезпечно", – наголосив глава УГКЦ.

Шевчук застерігав Порошенка

Митрополит розповів, що розмовляв з кандидатом у президента Петром Порошенком щодо його передвиборчої кампанії.

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Ми говорили про те, що ми, як греко-католицька церква, абсолютно не хочемо якоїсь іншої парадигми державно-церковних стосунків,

– наголосив митрополит.

Водночас він додав, що церква справді хотіла партнерства і співпраці для народу та країни.