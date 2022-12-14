Еще 64 защитника Украины удалось вернуть: среди них – защитники Бахмута

Украина продолжает возвращать из плена своих людей. 14 декабря стало известно, что домой вернулись еще 64 военнослужащих.

Об очередном обмене пленными рассказал глава ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул, что Украина продолжает возвращать своих людей.

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Защитники воевали на Донбассе

Известно, что домой вернулись 64 военнослужащих ВСУ. Они воевали на Донецком и Луганском направлениях. В частности, защищали Бахмут от российской агрессии. К своим родным вскоре вернутся офицеры, рядовые и сержанты. Украинские Герои!

Еще 64 защитника Украины вернулись домой из плена: смотрите видео

Также из плена удалось освободить гражданина США Мурекези Суэди. Он помогал украинцам, из-за чего и стал пленником Кремля. Кроме того, Украина вернула тела еще 4 погибших Героев.

Из плена вернули гражданина США / Фото с телеграма Ермака

Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Благодарен всей команде, но впереди еще много работы. Работаем,

– отметил Ермак.

Почему Украина не называет свои потери

На этот вопрос во время телемарафона ответила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она объяснила, почему Украина не озвучивает реальные цифры, касающиеся потерь.

По словам Анны Маляр, соответствующие данные засекречены не просто так.

Потому что в военной науке тактика поведения войск, в том числе, зависит от соотношения потерь противника. Так они считают, сколько от общего количества есть потерь,

– подчеркнула Маляр.

Замминистра отметила, что существует определенный процент. По его достижении любая армия начинает менять свою тактику. И чтобы враг не имел возможности это делать, сверяясь с потерями Украины, их засекретили.

Но она добавила, что эти сведения не могут оставаться тайной вечность. После победы они все равно будут доступны. Ведь за каждым погибшим Героем есть родные и близкие.