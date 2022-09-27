"Встретимся на Щекавице": шутка об интимных планах на случай ядерного удара стала вирусной
После обращения кремлевского диктатора владимира путина, в котором он угрожал ядерным оружием, тема этой угрозы сейчас обсуждается чуть ли не повсюду. Однако украинцы снова решили доказать, что мы – несокрушимый народ.
С чего все началось и почему Щекавица теперь так популярна – читайте дальше. 24 канал собрал для вас все, что известно об этой вирусной шутке.
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Все началось с чата в телеграме и одного твита
Вечером того же дня, когда кремлевский диктатор решил расбрасываться ядерными угрозами, в твиттере появилось сообщение о том, что в Киеве есть чат на случай ядерного удара – участники чата в случае таких событий планируют собраться на оргию. И при чем не где угодно, а на горе Щекавица.
Вот с чего все началось / Скриншот
Этот твит сразу стал популярным, а многие пользователи пытались найти этот чат. И нашли. Но сейчас речь не об этом.
Тема интимных планов на случай фактически катастрофического события очень понравилась украинцам, поэтому шутки о Щекавице и о том, что там планируют устроить просто заполонили сеть. Кроме того, к новому тренду приобщаются и известные компании.
У каждого свое видение ситуации / Скриншот
А что там другие операторы? / Скриншот
Лишь бы кассиры тоже не сбежали на Щекавицу / Скриншот
Уже стоит спрашивать, как будет проходить авторизация? / Скриншот
Многие пользователи сети уже начали шутить о самой горе и том действе, которое там планируют.
А Сальвадор Дали что-то знал / Скриншот
Босх тоже что-то знал / Скриншот
Я прийшов – тебе нема, підманула, підвела / Фото Александра Грехова
Не то что бы мы очень расстроились… / Скриншот
В ход пошла даже экранизация романа Патрика Зюскинда "Парфюмер: история одного убийцы". Самое интересное, что в поисках шуток в сети мы нашли мемы, которые идеально дополняют друг друга.
Парфюмер уже не тот / Скриншот
Но что-то пошло не так / Фото из соцсетей
Украинцы не перестают удивлять. Иногда может показаться, что мы живем по принципу Леси Украинки: "Чтобы не плакать, я смеялась". И это хорошо. Это то, что помогает нам меньше стрессовать и не бояться того, что, к сожалению, зависит не от нас.
Но надеемся, что этот день никогда не наступит / Фото из соцсетей
Хорошего дня! Слава Украине