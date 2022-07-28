Вход в "премиальный" клуб, - Кулеба объяснил, что даст признание россии страной-террористом
Украина требует, чтобы россию признали государством-террористом. В МИД пояснили, что это принесет агрессору немало трудностей.
Несмотря на хорошие отношения с американскими партнерами, решение о признании россии государством-террористом не было принято. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает 24 канал. Теперь к процессу подключился Конгресс.
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Сенат США принял резолюцию, которая обращается к Госсекретарю с требованием, чтобы россию внесли в список стран-спонсоров терроризма.
По словам министра, есть все основания для принятия решения. Теперь ждем реакции Госдепа
Почему это важно
По словам Кулебы, это будет означать присоединение россии к странам "почетного клуба", в который, например, входит Северная Корея.
Кроме того, это важный политический маркер. Кроме того, этот статус представляет серьезные трудности с проведением финансовых операций.
Это дополнительная мощная санкция против россии,
– добавил Кулеба.
Отметим, президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что чрезвычайно важно признавать россию государством-спонсором терроризма. Это позволит изолировать и остановить агрессию, которую она принесла в нашу страну.
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