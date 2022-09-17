Освобождение Донбасса продолжается: украинские защитники вошли также в Щурово

Контрнаступление ВСУ идет полным ходом. Стало известно об освобождении из-под оккупации еще одного населенного пункта Донецкой области. Речь идет о Щурове, расположенном на берегу Северского Донца.

Информацию об очередном успехе контрнаступления ВСУ сообщили сами военные. Они выложили в сеть видео, где можно увидеть, как украинский флаг поднимается над населенным пунктом.

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Щурово взяли под контроль 16 сентября

Известно, что выбить врага из населенного пункта Щурово удалось бойцам 66-й отдельной механизированной бригады. Они взяли его под контроль 16 сентября около 13.00. Именно это озвучил военный на видео. В ролике можно увидеть, как над Щуровым поднимают флаг Украины. Судя по всему, делают это на колокольне местного храма.

Украинские военные подняли флаг над Щуровым: смотрите видео

Остается дождаться, когда соответствующую информацию подтвердят в Генштабе ВСУ. Отметим, что это делают через несколько дней. Соответствующее решение в ведомстве было принято для того, чтобы соблюдать режим информационной тишины. Он поможет минимизировать количество данных, которые может использовать враг для обороны.

Флаг Украины поднялся и над Дибровой

Напомним, что ранее мы рассказывали об освобождении из-под оккупации Дибровой, тоже на Донбассе. Врага из него удалось выбить Национальной гвардии.

Следует понимать, что Диброва имеет стратегически важное расположение. Она к югу от Лимана на левом берегу того же Северского Донца. За последние дни за этот населенный пункт шли ожесточенные бои. Но само освобождение Дибровой позволило еще больше приблизиться к Лиману. Он же очень важен для самих россиян.

Накануне советник Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, что ожидает нас после освобождения Лимана. По его словам, это позволит украинским военным продвигаться в глубину квазиреспублик.

Добавим, что российские военные за прошедшие сутки пытались осуществить несколько атак. Они хотели продвинуться к Бахмуту, Зайцево, Авдеевке, Николаевке Второй и Новомихайловке. Но ни в одном из случаев достичь желаемого успеха врагу не удалось. Так что ему пришлось отойти на безопасные позиции.

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