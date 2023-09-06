Садовый посетил Японию: во Львове появится новый хирургический корпус для Unbroken

Мэр Львова с рабочим визитом побывал в Японии, где дал совместную пресс-конференцию со всемирно известным архитектором Шигеру Баном. По словам Андрея Садового, в городе японец построит хирургический центр.

Во вторник, 5 сентября, городской голова города Льва опроверг информацию о его якобы "тайном визите" в Японию и поделился успехами этой поездки. Также ответные сообщения появились в японских медиа, в частности в The Japan News.

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Японский архитектор будет строить хирургический корпус во Львове

Как отметил Садовый, уже удалось собрать сотни тысяч на строительство центра реабилитации UNBROKEN, однако сбор будет продолжаться. В то же время он разговаривал с десятками представителей азиатских медиа.

Шигер Бан построит новый современный хирургический корпус для нашей экосистемы UNBROKEN. Начинаем сбор средств. Также планируем презентовать этот проект на крупнейшем Международном экономическом форуме в Кобе,

– написал чиновник.

Кроме того, по словам головы Львова, соответствующая инициатива была согласована еще летом на Lviv Urban Forum, который проходил в период с 28 по 30 июня. Как констатировал Садовый, он надеется на максимальную поддержку японцев этого проекта.

Совместная пресс-конференция Садового и Шигеру Бана в Японии: смотрите видео

Отметим, что UNBROKEN – это Национальный реабилитационный центр, где получают квалифицированную помощь дети и взрослые, пострадавшие от войны.

Хотя и это крупнейшее медицинское учреждение Украины, однако все равно оно не способно полностью обеспечить потребности раненых. Потому и его планируют расширять.

"Здание нужно немедленно не только Львову, но и Украине. Наша больница сегодня переполнена", – констатировал Садовый во время пресс-конференции.

Во Львове будут строить хирургический корпус / Фото Садового