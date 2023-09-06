У вівторок, 5 вересня, міський голова міста Лева спростував інформацію про його нібито "таємний візит" в Японію та поділився успіхами цієї поїздки. Також відповідні повідомлення з'явилися в японських медіа, зокрема в The Japan News.

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Японський архітектор будуватиме хірургічний корпус у Львові

Як зазначив Садовий, уже вдалось зібрати сотні тисяч на будівництво центру реабілітації UNBROKEN, однак збір триватиме. Водночас він розмовляв з десятками представників азійських медіа.

Шигеру Бан збудує новий сучасний хірургічний корпус для нашої екосистеми UNBROKEN. Розпочинаємо збір коштів. Також плануємо презентувати цей проєкт на найбільшому Міжнародному економічному форумі у Кобе,

– написав посадовець.

Окрім того, за словами голови Львова, відповідну ініціативу було погоджено ще влітку на Lviv Urban Forum, який проходив у період від 28 до 30 червня. Як констатував Садовий, він сподівається на максимальну підтримку японців цього проєкту.

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