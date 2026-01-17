Детей учат русским песням и литературе: школа "русского мира" в Сумах попала в скандал

Частная школа "Асгард" в Сумах, где дети посещают уроки русского языка и литературы, попала в очередной скандал. В сети появилось видео с новогоднего праздника, где дети пели русскую песню "Зима в избушке" под пятиконечной звездой.

Внимание к учебному заведению привлек харьковский активист Вадим Поздняков, передает 24 Канал.

Что известно о деятельности школы?

В своей заметке Поздняков возмутился, что после скандалов в ноябре 2025 года школа до сих пор продолжает свое существование. Кроме этого, пространство не имеет официальной лицензии для ведения образовательной деятельности.

По словам активиста, в так называемом семейном образовательном пространстве "Асгард" проводят уроки русского языка и литературы по советским учебникам. Некоторых других предметов также обучают на русском, а само пространство не имеет официальной лицензии для образовательной деятельности.

В то же время, журналисты "ТСН" провели расследование и пообщались с представительницей школы по телефону. По словам местных жителей, "Асгард" переехал из помещения, где раньше проводились уроки, и куда – неизвестно.

По номеру, который указан на приглашении в школу, ответила женщина, которая назвала себя Мивиной. Она рассказала, что в заведении дети развиваются согласно "своих корней, культуры и своих народов". Также в пространстве изучают язык своих предков, а Россия – это не государство-агрессор, а якобы такое же государство как и Украина.

Развиваемся согласно своим корням, согласно своей культуре, своими родами и изучаем язык своих предков. Россия – это не государство-агрессор. Государство такое же, как есть Украина государство. Я ничего не имею общего с Россией. Я есть, кто я есть. Сейчас я нахожусь как свободный дух в теле женщины,

– сказала она по телефону.

Расследование по школе в Сумах, которая пропагандирует "русский мир": видео ТСН

Заметим, что стоимость обучения в школе составляет 10 тысяч гривен в месяц, а родителям обещают документы государственного образца. В то же время, в управлении Государственной службы качества образования Сумской области сообщили, что заведения нет ни в каких реестрах, поэтому по сути его не существует.

Предполагают, что дети закреплены за школами в других областях и параллельно посещают это заведение, или учатся на экстернатной форме. Одна из местных жительниц Светлана рассказала, что Мивина – это скорее всего и есть руководительница заведения.

По ней женщина обращалась в правоохранительные органы и ей сказали, что ею уже занимались. По словам Светланы, владелица школы является переселенкой и активизировала свою деятельность на фоне информации на то, что в прифронтовых регионах возможно наступление со стороны России.

