Увагу до закладу освіти привернув харківський активіст Вадим Поздняков, передає 24 Канал.
Що відомо про діяльність школи?
У своєму дописі Поздняков обурився, що після скандалів у листопаді 2025 року школа й досі продовжує своє існування. Окрім цього, простір не має офіційної ліцензії для ведення освітньої діяльності.
За словами активіста, у так званому сімейному освітньому просторі "Асгард" проводять уроки російської мови та літератури за радянськими підручниками. Деяких інших предметів також навчають російською, а сам простір не має офіційної ліцензії для освітньої діяльності.
Водночас, журналісти "ТСН" провели розслідування й поспілкувалися з представницею школи телефоном. За словами місцевих мешканців, "Асгард" переїхав з приміщення, де раніше проводилися уроки, і куди – невідомо.
За номером, який вказаний на запрошенні до школи, відповіла жінка, яка назвала себе Мівіною. Вона розповіла, що у закладі діти розвиваються згідно зі "свого коріння, культури та своїх народів". Також у просторі вивчають мову своїх предків, а Росія – це не держава-агресор, а нібито така ж сама держава як і Україна.
Розвиваємося згідно зі своїм корінням, згідно зі своєю культурою, своїми родами та вивчаємо мову своїх предків. Росія – це не держава-агресор. Держава така ж сама, як є Україна держава. Я нічого не маю спільного із Росією. Я є, хто я є. Зараз я знаходжусь як вільний дух в тілі жінки,
– сказала вона телефоном.
Зауважимо, що вартість навчання у школі становить 10 тисяч гривень на місяць, а батькам обіцяють документи державного зразка. Водночас, в управлінні Державної служби якості освіти Сумської області повідомили, що закладу немає в жодних реєстрах, тож по суті його не існує.
Припускають, що діти закріплені за школами в інших областях і паралельно відвідують цей заклад, або ж навчаються на екстернатній формі. Одна із місцевих мешканок пані Світлана розповіла, що Мівіна – це скоріш за все і є очільниця закладу.
Щодо неї жінка зверталася до правоохоронних органів і їй сказали, що нею вже займалися. Зі слів пані Світлани, власниця школи є переселенкою й активізувала свою діяльність на тлі інформації на те, що у прифронтових регіонах можливий наступ з боку Росії.
Навчання дітей та "русскій мір": схожі випадки
Раніше у Києві виявили вчительку, яка підтримувала Росію. У соцмережі ця "вчителька" повідомляла, що підтримує окупацію частини нашої держави. При цьому виправдовувала напад агресора на Україну. Заявляла і про те, що Київ є власністю Москви й сподівалася на перемогу Росії.
Зауважимо, що, на жаль, після початку повномасштабного вторгнення частина людей почала співпрацювати з Росією. 23 травня 2025 року в рамках обміну полоненими до України повернулося 120 цивільних, а Росії передали 70 колаборантів.
Серед переданих були особи, які працювали на російські спецслужби, виправдовували агресію Росії, або передавали дані про рухи ЗСУ.