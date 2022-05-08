Школа сама по себе сложилась полностью, шансов выжить там было мало, – Гайдай о Белогоровке

От авиаудара, который россияне нанесли по школе в Белогоровке Луганской области, здание полностью разрушено. Тяжелый удар не оставил людям, которые находились в школе, шансов спастись – большинство погибли.

Шансов выжить почти не было

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Внимание Готовимся к мощному наступлению в Луганской области, – Гайдай

Неутешительные новости. Школу разрушил не артиллерийский снаряд, а авиабомба. Взрыв был внутри. Огромная температура. Школа сложилась сама по себе, полностью. Шансов выжить у людей не было,

– отметил Гайдай.

По данным Гайдая, в школе находились ориентировочно 90 человек, 27 выжили, 60, скорее всего, погибли. Работники ГСЧС продолжают работать на месте авиаудара.

Авиабомба большой мощности

Сергей Гайдай также добавил, что здание в результате удара полностью разрушено. То есть, авиабомба была большой мощности.

Авиабомба россиян полностью разрушила школу в Белогоровке / Фото ГСЧС

Кроме обстрела Белогоровки, российские оккупанты попали в дом в поселке Шипиловка.

Вчера был трудный день. По Северодонецку несколько десятков обстрелов, прилетов было очень много, в частности по больницам. Трудная ситуация и в направлении Рубежного,

– добавил Гайдай.

В своем телеграме Сергей Гайдай отметил, что при ударе по школе в Белогоровке, в помещении была безумная температура, поэтому шансов выжить у людей было мало.

Белогоровская школа была едва ли не единственным местом, где жители могли укрыться от российских обстрелов. Однако оккупанты цинично разрушили и это укрытие.

Спасатели продолжают разбирать завалы

По данным ГСЧС, в результате удара по школе, начался пожар на площади 300 квадратных метров, который уже удалось потушить. Кроме того, спасатели сообщили о том, что спасти удалось все же 30 человек (Гайдай рассказывал о 27).

Самая сложная ситуация в поселке Белогоровка, вчера там произошло попадание снаряда в здание школы, которая загорелась на площади 300 квадратных метров, самое страшное, что в подвале находилось около 90 человек. Пожар был ликвидирован, спасены из-под завалов 30 человек, 7 из них ранены, к сожалению, 2 человека нашли уже без признаков жизни,

– говорится в сообщении.

Спасатели продолжают разбирать завалы в результате авиаудара / Фото ГСЧС

Ситуация в Луганской области сложная

Вчера, 7 мая, российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Приволье в Луганской области из "ураганов" и "градов". Там погибли два мальчика в возрасте 11 и 14 лет и их 69-летняя бабушка. Еще два ребенка попали в больницу с тяжелыми ранениями.

Сергей Гайдай неоднократно призвал жителей Луганщины как можно быстрее эвакуироваться. Ведь российские оккупанты вообще не учитывают мирное население. Они бомбят все, до чего только могут добраться.

Важно – Россия может попытаться оцепить Северодонецк, как Мариуполь, – Гайдай