Как украинское образование воспитывает супернацию в условиях войны: интервью с учительницей Аленой Рутковской

Алена Рутковская – учительница английского языка, доктор философии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе в Ukrainian Global School. Она активно занимается современными методиками преподавания, цифровыми технологиями в образовании и подготовкой учителей.

В 2025 году вошла в топ 50 лучших учителей Украины премии Global Teacher Prize Ukraine 2025. В 2026 году попала в шорт-лист топ 90 педагогов мира премии Cambridge Dedicated Teacher Awards 2026.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала номинантка престижной мировой премии Cambridge Dedicated Teacher Awards 2026 Алена Рутковская рассказала о вызовах современного украинского образования. А также о том, как преподавать под звуки сирен, почему иностранные коллеги теперь смотрят на украинских учителей как на героев, адаптацию международных программ к украинским реалиям, важность доверия родителей к системе образования и языковой вопрос в школах.

Отдельно Алена Рутковская рассказала о том, как адаптировать обучение к эпохе искусственного интеллекта. 24 Канал представляет текстовую версию этого интервью.

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Почему Алена Рутковская в числе лучших педагогов мира

В этом году вам представилась честь стать единственным представителем Украины в топ-10 европейского списка и топ-90 мирового списка по версии Dedicated Teacher Award. Расскажите о своих эмоциях и о том, как вы узнали об этой номинации?

Действительно, эта премия очень особенная, потому что она отличается от всех остальных, в которых я участвовала или о которых знала. Потому что в эту премию ты не можешь податься самостоятельно. Ты не можешь написать заявку и сказать: "Я такая молодец, посмотрите, пожалуйста, на меня, я здесь детей учу".

То есть это в первую очередь о признании твоей работы кем-то из твоего окружения, ближнего или не очень.

На эту премию должен подать тебя кто-то, кто напишет, что этот человек делает что-то действительно значимое, что он важен в жизни детей, что он творит определенные изменения в образовании. Поэтому об этом человеке должны знать по всему миру.

Впервые я узнала о том, что меня номинировали, где-то за месяц до объявления результатов, потому что мне на почту пришло письмо, где было написано: "Дорогая госпожа Алена, поздравляем вас. Вы были номинированы на премию 2026 года".

Сказать, что я начала нервничать, это, конечно, ничего не сказать.

Cambridge Dedicated Teacher Awards – это международная премия Кембриджского университета, которая ежегодно отмечает самых преданных педагогов мира за их вклад в образование, развитие детей и общества.

Как бы мы ни учили детей, что главное – участвовать, победа все равно имеет значение. И, конечно, в этот момент уже такая какая-то амбиция проснулась, когда внутри ты думаешь: "Божечки, хоть бы повезло, хоть там действительно моя кандидатура прошла дальше".

И дальше были долгие четыре недели ожидания, когда объявят уже список.

Я помню очень хорошо это утро. Мы все его ждали с коллегами, потому что все знали, что я была номинирована. И когда уже Кембридж выставил списки, то это такие бабочки внутри тебя, когда ты листаешь страницы этого списка и думаешь: "Да, этот топ-10, есть мое имя или нет?"

И потом ты видишь – а я там действительно самая последняя в списке, написано: "Алена Рутковская, Ukrainian Global School". И ты понимаешь, что да, я в этом списке.

Потом начинаешь думать: "Да, кто еще из наших прошел? Кто еще из украинцев?" И когда ты понимаешь, что ты с подписью, что это именно Украина, один, то, наверное, уже моя радость изменилась на тревогу, потому что ты понимаешь, что это уже не только о тебе, это уже обо всей стране, что ты являешься представителем на такой широкой арене.

И это такая ответственность, и в то же время это радость и приятное чувство переживаний, что голос украинского учителя может звучать на такой широкой арене.

Понимая, сколько людей наблюдает за этой премией, сколько ежегодно представляют учителей, ты понимаешь, что очень много глаз увидит этот список, где будет написано, что наша страна вошла так же в топ-10 европейского списка. И мы сильные, мы сильные украинцы.

Полная версия интервью с Аленой Рутковской – смотрите видео:

От жалости к героизму: как изменилось восприятие Украины на международной образовательной арене

Видите, благодаря и вам тоже о нас знают. И поскольку вы сказали только что очень точно, что голос украинского учителя должен звучать на международной арене, обращали ли вы внимание на то, как вообще меняется восприятие Украины именно на международной образовательной арене за границей? Думаю, вы же общались с педагогами, с учителями, с иностранцами, причем из разных стран мира. Вот меня, как маму тоже школьника, очень интересует, как они сейчас смотрят на Украину, на систему образования в Украине и украинских деток?

Когда возникает вопрос у коллег из-за границы: "А как родители не боятся учить детей в условиях войны? Вы, как учителя, как вы не боитесь брать ответственность за детей?" Потому что действительно воздушная тревога мы сейчас с вами сидим, ее могут включить. То есть как все это происходит?

Я говорю: "Смотрите, вообще по всему миру современный учитель – это уже не просто человек, хорошо знающий свой предмет. Это своего рода такой архитектор учебной среды".

То есть мы знаем, что современная педагогика говорит о том, что любые изменения возможны, если у ребенка безопасная учебная среда, ребенок не боится учиться, не боится говорить, имеет реальную возможность быть услышанным. И учитель, со своей стороны, может это все обеспечить.

Конечно, говоря об украинском образовании, именно вопрос этой безопасной среды является топ-один, наверное, в списке. И когда мы им начинаем говорить о том, что наши дети не теряют, они наоборот получают больше, чем все остальные.

Потому что одно дело, когда как учителя, так и дети просто идут по тому, что написано в учебнике, что такое может быть, что, возможно, придется преподавать в условиях войны, а мы все это проживаем, к сожалению, но мы это переживаем как практики.

Скажу так, когда еще два-три года назад я ездила на образовательные конференции за границу, на нас, как на педагогов (опять же, говорю исключительно из своего опыта), смотрели с таким сожалением, им просто было очень жаль, что мы так вот учим детей и живем в этих условиях. Но со своей стороны я каждый раз говорила, что не надо нас жалеть, потому что это наш сознательный выбор.

То есть мы ведь не просто там отстаиваем вопросы территории, мы отстаиваем вопросы, в принципе, национальности. Мы отстаиваем вопросы нашей причастности и идентичности.

Мы говорим сейчас на других уровнях о культурном образовании, о том, что должен знать каждый ребенок, который будет потом это государство восстанавливать. Поэтому это как раз наше общее решение оставшихся в этой стране учителей, родителей, которые доверили нам своих детей, и детей, которые растут уже в совершенно других условиях и в других реальностях.

И вот последняя моя поездка, которая была как раз по программе Кембриджа, показала, что на нас уже смотрят как на героев. То есть уже нет того сожаления, они просто уже ведут с нами диалог на равных и спрашивают: "А как здесь, а как вы это делаете, как лучше это адаптировать?"

И я понимаю, что международные программы, заводящие сейчас тему благополучия (Well-being) на международном уровне, видят Украину как идеальную базу для апробации тех подходов и механизмов, которые они там описывают.

То есть мы сейчас какая-то действительно такая супернация, которая наверняка может абсолютно все – и научить, и поддержать, и о себе мы действительно не забываем.

То есть никто не похоронил свои амбиции с тем, что мол, война, переждем войну, а потом будем образование получать или на номинации подавать друг друга.

То есть у нас жизнь продолжается, и в этом, наверное, наша сила, что мы адаптировались, насколько это было возможно, и мы идем дальше достаточно уверенными шагами.

Здесь с вами абсолютно соглашаюсь по поводу того, как нас сейчас воспринимают за границей. Моя знакомая тоже, которая в начале полномасштабного вторжения с детьми уехала за границу, говорит, что очень изменилось отношение в плане того, что ввиду того, что и Вооруженные силы Украины показывают, на что способен украинский народ, и дают достойный отпор сейчас оккупантам на фронте, и сами украинцы продолжают идти. Она говорит: "Я даже вот сейчас вижу, если раньше на нас смотрели с каким-то таким отчаянием, сожалением, то сейчас уже такого нет. Нас уже кое-где боятся, потому что мы конкуренты. Что эти украинцы еще могут выкинуть?" Потому что украинцы за границей начинают учиться, изучать языки, работать, развиваться, открывать бизнесы. И кое-где мы уже там кость в горле иностранцам, потому что они видят, что это такой народ, который не будет просто так стоять с протянутой рукой, который адаптируется и научится жить.

Смотрите, хочу дополнить. Вот современный выпускник. Раньше мы говорили о том, что очень важно сохранить наши умы здесь в стране, потому что если они уезжают за границу, чтобы они там и не остались жить.

Я вам так скажу, вот у нас сейчас те дети, у которых есть планы учиться за границей, они все планируют получить образование, перенять опыт, которого у нас нет или недостает, и развиваться здесь.

То есть нет такого на широкую общественность, чтобы все дети, которые сейчас растут в условиях войны, прямо кричали: "Ой, уж бы быстрее закончить школу и уехать за границу".

Они действительно видят свое будущее здесь и осознают, что просто нужно немного получить знания там, где кто-то в какой-то сфере знает немного лучше. Поэтому это тоже не может не вдохновлять.

То, что дети сейчас едут за границу – я допускаю, что большой процент как раз играет семья, которая, конечно, боится за своих детей. И это совсем нормально.

Мы как украинцы как сообщество не имеем права это осуждать. Мы должны с пониманием к этому отнестись, потому что я, так же как мама, когда стоит выбор идти с ребенком в укрытие или дать возможность ребенку спокойно приобретать знания и как раз быть на этом острове безопасности, понимаю, почему многие семьи предпочитают это.

Но здесь для меня ключевое, что не нужно бояться того, что они уезжают. Надо делать максимум для того, чтобы они хотели сюда вернуться.

Собственное дело во время войны и путь в педагогику по зову сердца

Что бы вы сказали родителям, которые живут в постоянной неопределенности за будущее своих детей и очень колеблются, как правильно быть?

Смотрите, я бы сказала так: современные родители в принципе очень отличаются от тех, которые были 10, 15 или 20 лет назад.

Сейчас все современные родители очень вовлечены, они задают много вопросов, самостоятельно начинают разбираться в определенных процессах. И сейчас, если нас смотрят мои коллеги, они ощутят эту боль, когда родители хотят рассказать нам, как делать нашу работу.

Конечно, когда они читают определенные статьи, основываясь на собственном опыте, иногда это проблема. Но я думаю, это проблема в любой сфере: когда приходишь к терапевту и рассказываешь, как тебе лечить твои недуги. Потому так же и у нас.

И я бы сказала, наверное, следующее. Современный украинский учитель – это как раз идеальная комбинация знаний своего предмета, знаний, как защитить, и знаний, как поддержать. И их дети не получат такой уникальной комбинации нигде за границей.

Поэтому если они немного доверятся системе, которая не стоит на месте (а сколько реформ сейчас у нас принимается в Украине, причем классных реформ, в частности профильная школа), то они как раз закроют свою боль и будут получать удовольствие на уровне с нами. Поэтому немного больше доверия к системе и тому, что сейчас происходит.

Получали ли вы тогда предложения уже из-за границы переехать, работать там, учить детей там, но остаетесь все равно в Украине?

У меня вообще очень интересная история моей карьеры, потому что первые пять лет я работала исключительно за границей на международные школы. И я очень хорошо знаю систему изнутри. Работала там я вместе со своим мужем-педагогом. И у нас всегда была цель вернуться в Украину с этим багажом достаточно уникальных знаний, когда ты можешь соединить все эти зарубежные стандарты и программы с нашим национальным компонентом. И мы всегда мечтали открыть здесь вообще свою школу.

Когда мы вернулись в Украину в 2020 году, как раз был ковид, мы решили, что это лучшее время вернуться. И случилось так, что в 2021 году у нас родилась дочь, ей было два месяца, и снова мы решили, что это лучшее время открыть школу.

В тот момент мы жили в Запорожье, там вся моя семья, вообще в Запорожской области все наши друзья и близкие.

Сам муж вообще из Мелитополя, и сейчас он, к сожалению, оккупирован. То есть, есть часть его родственников, которых он не видел с начала полномасштабной войны. То есть это как раз такой близкий сердцу регион.

И мы решили, что мы не будем ехать покорять столицу, а реализовываться как раз на нашем семейном уровне.

Мы открыли школу для изучения иностранных языков. Реализовали там, наверное, все свои смелые фантазии. Одну только я не реализовала.

У меня почему-то был пункт – мне было важно, чтобы в моей школе был турникет. Вот почему-то я себе представляла, как идет ребенок с этим пропуском, как он пикает, этот турникет крутится, он ко мне заходит.

Было все реализовано, кроме турникета, потому что это по площади была не такая большая школа, чтобы турникет туда ставить. Поэтому реализовала я эту свою мечту, меня поддержал муж и вся семья, потому что еще ребенок был маленький.

Но, к сожалению, мы успели проработать всего полгода, и началась война. Выехали наши все ученики.

Это был довольно трудный период. Но опять же, как мы сплачиваемся: мы арендовали тогда помещение, и с нас вообще не взимали аренду до мая месяца. То есть мы искренне верили, что сейчас неделя, две-три, и все закончится.

Мы все действительно на это рассчитывали и с учениками поддерживали очень активно связь. Все дети были настроены возвращаться. Ну, к сожалению, так не произошло, и мы были вынуждены закрыть школу.

И уже мы приняли решение переезжать в Киев, потому что с работой были определенные нюансы, но как-то так нас завело сюда. Но это как раз была длинная история до того, что я уже была за границей, и до сих пор со школами, в которых мы работали, мы в очень хороших отношениях.

Когда началась война, они донатили просто какими-то сумасшедшими суммами. И у меня до сих пор есть эти фотографии: мы с мужем, ребенок в коляске, мы зашли в "Еву" и скупали все эти гуманитарные наборы. Мы тогда их переправляли в Энергодар и Мелитополь.

Благотворительность в тылу: адаптация книги шрифтом Брайля и помощь войску

Кстати, о поддержке и украинцев, и, конечно, Вооруженных сил Украины. Сразу, так как вы упомянули о донатах, то я тогда спрошу, потому что я знаю, что сейчас вы тоже очень активно вовлечены в жизнь нашей страны, и родители дошкольников и школьников тоже постоянно собирают средства для того, чтобы поддержать украинское войско. И даже благодаря вашей инициативе у нас прекрасная книга, которая тоже была напечатана благодаря всем тем донатам украинских родителей и школьников. Расскажите о книге, о вовлечении вообще украинских родителей в такие процессы благотворительные и как родилась эта идея?

Два года назад вышла уже официально моя методика формирования навыка чтения на английском языке для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Через год родилась новая идея – как адаптировать эту методику для детей с нарушением зрения. Поскольку у меня самой есть определенные нюансы со зрением, для меня этот вопрос личный, но в целом мне было интересно изучить этот вопрос.

В процессе исследования я поняла, что мою методику можно перевести на известное домино, очень активно используемое для людей с нарушением зрения.

Мне удалось найти наставника, потому что для того, чтобы качественно адаптировать методику, ты должен сам понимать, как тот шрифт работает. И у меня был полноценный репетитор, учивший меня шрифту Брайля, как правильно держать грифель, как правильно писать, как оно там отражается.

Дама, которая была моим ментором и много меня консультировала, сама имеет нарушение зрения, она очень проактивна, у нее фантастическое сообщество.

Из-за того, что я была целый год очень вовлечена в эту тему, возникла идея поддержать типографию, адаптирующую книги шрифтом Брайля.

Я обратилась к своему ментору, и она дала контакты харьковской типографии "Социнтел", которая продолжает работу в условиях войны, несмотря на то, что их постоянно там обстреливают. Мы с ними связались и несколько инициатив посвятили тому, чтобы профинансировать выпуск и адаптацию определенных книг.

У нас очень классно подключились родители. Это была отдельная инициатива нашего садика, который полностью под ключ сделал все мероприятие и собрали очень хорошие средства, которые также были переданы.

В принципе, если мы говорим о сообществе моей школы, мы очень активно приобщаемся. И когда отдельные бригады что-то собирают – это не всегда средства, это просто некая потребность, которую мы пытаемся закрыть. То есть, мы делаем все, что можем в тылу, а они защищают нас на фронте.

Когда я вошла в эту комнату, то первое, на что я обратила внимание – на надпись вот эта позади вас: "Образование – самое мощное оружие, которое ты можешь использовать, чтобы изменить мир" Нельсона Манделы. Вот какое ваше сегодня самое мощное оружие, чтобы изменить мир вокруг себя?

Вы знаете, в сегодняшних условиях самое мощное оружие – это общество, в котором ты можешь учиться, расти и развиваться.

В профессию вы пришли благодаря своему мужу. Я так понимаю, что ввиду того, что вы по образованию экономист и с раннего детства не мечтали стать именно педагогом, учителем, но учитывая, что ваш муж тоже педагог, я прихожу к выводу, что в профессию вас привело сердце. То есть по зову сердца все-таки выбрана профессия.

Да, вы совершенно правильно все поняли. Я всегда говорю, что в эту профессию меня привела любовь только сначала к человеку, а потом уже к самой профессии. И как я уже отметила в начале нашего разговора, ничего в этой жизни не происходит просто так.

Учась в экономическом вузе, я была председателем студенческого совета, а мой муж занимал должность председателя студенческого совета в Мелитопольском педагогическом университете. И так получилось, что в 2013 году очень активно работал студенческий совет при Министерстве образования и науки Украины. Они объединяли проактивных молодых людей.

У нас был большой выезд в Полтаву, было что-то в районе 140 представителей образовательных институтов.

Мы с Максимом (так зовут моего мужа) тоже туда поехали от Запорожской области. Он был тогда заместителем председателя по Запорожской области, я была секретарем. Я очень люблю все моменты с записью, как оформить документы – это прямо мое. И там мы с ним познакомились.

Это была просто товарищеская встреча, мы встретили там много классных людей, со многими до сих пор поддерживаем связь. Мы дружили, но он в Мелитополе, я в Запорожье – пропасть в 100 км.

Мы просто поддерживали связь. И вышло так, что он первым уехал за границу, и мы немного выпали из жизни друг друга где-то на полгода.

У него есть хобби – он играет в американский футбол, довольно такой агрессивный вид спорта, но это доставляло ему удовольствие. И у них была полупрофессиональная лига, был матч, и он себе очень сильно травмирует ногу так, что ему срочно нужно делать операцию. Он должен был выезжать в другую страну на операцию, но, поскольку он украинец, у него не было визы. Идеальный вариант был вернуться в родной дом и здесь делать операцию.

Он приезжает в Украину, и я выставляю какое-то сообщение в социальной сети, под которым он пишет очень шутливый комментарий о том, что может подъехать.

Я думаю: как это подъехать, если он за границей? С этого все и началось. Мы встретились после того, как он совершил операцию.

Я поехала в Запорожский аэропорт его провожать, но так случилось, что прибывший самолет для того, чтобы доставить людей в Киев, имел на несколько мест меньше, чем было выкуплено билетов. И таким образом он просто не влезает в этот самолет. Ну, представьте, я говорю: можно не влезть в маршрутку, но как ты умудрился не влезть в самолет? Это просто какое-нибудь чудо.

Он не влез в этот самолет, и началось наше общение. Он уезжал за границу, а я понимала, что единственный вариант нам быть вместе – это получить педагогическое образование, чтобы я могла подаваться на международные школы.

Я так и сделала: поступила в университет, очень активно готовилась. Буквально выпустилась из одного университета и пошла учиться в другой. И однажды меня это все затянуло, эта педагогическая практика дала моему сердцу невероятный отклик.

Затем последовал первый контракт за границей. Очень долго меня мучили, четыре месяца собеседований, демо-уроков, довольно долгий и тернистый путь, но я его прошла. И это еще одно доказательство того, что нет ничего невозможного, когда у вас есть невероятный уровень мотивации. Я своим ученикам говорю, что все можно пройти в этой жизни, если у тебя правильно сформирована мотивация.

Для моих детей при изучении языка все начинается не с того, как они будут сдавать НМТ (они еще не думают об этом в третьем или пятом классе), и не о том, как они будут зарабатывать миллиарды.

Я говорю о том, что жизнь непредсказуема, ты должен быть ко всему готов, и английский в этом никогда тебе не навредит, кем бы ты ни был. Это мастхэв, который должен находиться в кармане каждого украинца для реализации любой амбиции.

Современные дети, вызовы для родителей и экологическое потребление информации в эпоху ИИ

Что сегодня самое важное: дисциплина, мотивация или правильно выбранное учебное заведение? Или все это должно быть в совокупности?

Наверное, я бы сказала – люди, работающие в том или ином учебном заведении. Знаете, современный ученик очень честный и очень прямой. Поэтому для того чтобы работать с современными детьми, недостаточно авторитета по умолчанию: "Я учитель, ты обязан меня слушаться и делать так, как я скажу".

Вообще, учитель – это не просто человек, который все знает и за которым последнее слово. Это как раз тот фасилитатор, который может быть и поддержкой, и другом.

Очень важно в работе с детьми не потерять этот предел, когда где-то хочется стать слишком другом. Здесь важно балансировать, но мы, как взрослые люди, умеем это делать. Иногда делаем рефлексию, думаем: в следующий раз нужно немного жестче выставить границы.

Но мотивация – это люди вокруг ребенка. Когда они смотрят на нас, людей, которые продолжают двигаться, мечтать, реализовывать амбиции, то здесь и вырастают крылья.

Я довольно строгий учитель, я это осознаю, очень прихотлива. Где-то за это меня любят родители, а дети меня уважают за открытость.

Я всегда говорю своим детям: "Смотрите, вам кажется, что я знаю предмет, что я классный педагог?" Они говорят: "Да". Я говорю: "Теперь представьте, когда я была в вашем возрасте, в моей школе английский язык делился на три подгруппы. Первая – дети с высоким уровнем, и так далее. Так вот, за всю свою жизнь я ни разу не была в первой группе". Они удивляются.

Я говорю: "До седьмого класса я была в третьей группе, а в старших классах – во второй, и то с учетом того, что третьей уже не было. Понимаете, это абсолютно не показатель того, что никогда не получится. Просто каждому нужно свое время".

Мы с педагогами должны создать такие условия, в которых каждый ребенок сможет раскрыться. Надо найти альтернативный подход, где дети, не уложившиеся в условные стандарты, все равно смогут проявиться.

Главное – не останавливаться. Конечно, если просто сказать: "Через 10 лет буду знать английский" – ничего не будет, надо приложить усилия, но результат обязательно придет.

Вы по своему опыту как скажете, как легче находить подход абсолютно к каждому ребенку? Потому что все же детки разные. И кого тогда современный украинский ребенок легче впускает в свою жизнь?

Очень комплексный вопрос. Если мы говорим о том, кого дети пускают поближе – хороших людей, я скажу так.

Дети, как коты, чувствуют на каких-то других вибрациях, хороший ты человек или нет. Поэтому в первую очередь каждый учитель должен помнить, что он – человек, творящий будущее и имеющий большое влияние на то, что сейчас знают об Украине. Но в то же время учителя имеют право на печаль, на то, чтобы быть не в ресурсе, позволить себе слабость.

Для меня формула – это открытость, но в рамках разумного. Не всегда нужно душу выворачивать, но иногда и такое нужно, особенно в кризисных моментах. Это честность, справедливость, уважение к себе как к специалисту и человеку, и главное – прозрачность твоих ожиданий.

Когда ребенок не знает, чего от тебя ждать, возникает тревога. Чтобы ее не было, ты должен быть предсказуем. Тогда дверь к сердцу каждого ребенка будет открыта.

Какой он – современный украинский ребенок в школе?

Они очень быстры в обработке информации, очень быстры к привыканию к определенному формату работы. Поэтому для учителей это вызов – идти в ногу с современностью. Я сейчас не о трендах Тиктока, а о том, что во времена цифровизации мы не можем просто посадить ребенка в комнате с книгой и тетрадью. Наша задача – научить их работать с информационным мусором, быть экопотребителями всего, что есть в современном мире.

Дети ищут простые пути, таких как искусственный интеллект. Это наиболее обсуждаемая тема. Мы просто не можем запретить его. Мы имплементируем ИИ, но ставим определенные заборы, прогоняем работы через ИИ-детекторы. Современные дети невероятно изобретательны, они многое придумывают и спрашивают. Они мыслят в большой перспективе, масштабно, а мы должны научить их работать сначала на микроуровне, чтобы приумножить это на макроуровне.

Какие ошибки чаще всего сейчас допускают родители в воспитании детей, когда ребенок переступает порог учебного заведения?

Очень важно выдерживать время, которое родители проводят именно со своими детьми. Ребенок, особенно в начальной школе, требующий внимания, часто не получает его дома. Родители круглосуточно работают, чтобы обеспечить будущее, и часто самый простой выход – дать гаджет, чтобы ребенок посидел в телефоне, а родители отдохнули. Это понятно, что все имеют право на отдых, но это должно быть взвешено.

Моему ребенку 5 лет. Родила я ее в 30, это достаточно сознательное материнство. У нас запрет на телефоны, у него нет своего телефона или планшета. Даже телевизор под запретом после 6 вечера. Когда она спрашивает почему, мы все объясняем.

Она в 5 лет знает, кто такой "господин Кортизол", который активизирует все кнопки в голове, и почему "мелатониновые эльфы" рассыпают сонную пыльцу.

Муж сгенерировал для нее полноценную сказку, где мы показываем: ты проснулась, батарейка заряжена, ты играла в шахматы, плавала, устала – батарейка села. А синий свет от экрана активирует господина Кортизола, мелатониновые эльфы разбегаются, начинается паника. Вместо экранов у нас музыка, медитация, дыхание, объятия. Родителям просто не нужно лениться объяснять процессы.

И еще совет родителям: если вы уже привели ребенка в учебное заведение и доверили его учителям – доверяйте полностью и не говорите педагогам, как делать их работу. То, что по перспективе родителей выглядит неправильным, часто является единственным педагогически взвешенным решением.

Не всегда нужно стелить солому, иногда ребенок должен попытаться сделать что-то самостоятельно.

Мягкая украинизация: почему языковой вопрос в школах нужно начинать со взрослых

Вопросы языка и русского языка в учебных заведениях часто вызывают много споров. Некоторые родители говорят: "Не запрещайте нашим детям общаться на русском, потому что мы дома так общаемся". Какова ваша позиция на этот счет?

Вопрос речи действительно очень сложен. Мы в учебном заведении считаем, что очень важно иметь позицию мягкой, ласковой украинизации. Если идет давление – сразу же возникает сопротивление. Это должен быть осознанный выбор.

Я выросла в максимально русскоязычном регионе, где на русском языке были школы и университеты. Но мой ребенок не знает русского языка.

Когда она слышит ее на площадках, она открыто спрашивает: "Мама, почему они говорят на русском?" Я пытаюсь донести, что это выбор людей. У меня родители всю жизнь говорили на русском, но в разговоре с внучкой они выкручиваются как хотят, потому что она просто не позволяет говорить к себе на русском.

Друзья шутят, что у нас растет маленький буллер, который буллит бабушку и дедушку за русский язык.

Украинский язык – это о нашем государственном, о нашей нации, о людях, защищающих страну. Мы должны воспитывать украинское в украинцах на 100%. Я свой выбор сделала, теперь это вопрос к другим семьям.

Да, хочется, чтобы это был выбор родителей, выбирающих будущее детей в Украине. Мой сын как-то вернулся из школы и сказал: "Мам, как мне объяснить другу, что я бы хотел, чтобы он разговаривал на украинском? Он очень хороший, но разговаривает на русском, а я его не воспринимаю. Он говорит, что если бы его мама общалась на украинском, ему было бы проще". У меня мурашки по коже прошли, потому что я поняла: говорить надо не с детьми, а со взрослыми. Обидно, когда взрослые, оставаясь в Украине под обстрелами, забирают у ребенка выбор говорить на родном языке.

Блиц-опрос: гаджеты в школе, возраст первоклассников и Украина через 20 лет

В завершение нашего разговора проведем небольшой блиц. Кратко и лаконично. Гаджеты и мобильные телефоны в школе – за или против?

Против. У нас стоит шкаф, куда дети сдают телефоны в 8:45.

Ложиться спать до 9 вечера или позже, если утром в школу?

21:00 – оптимальное время, чтобы и с родителями побыть, и отдохнуть.

Английский, немецкий, французский – как обязательные или один на выбор?

Я за два языка. У нас английский по умолчанию и еще три по выбору.

Учеба 11 лет или 12?

10, как у меня было (смеется). Но идем в ногу с реформами, потому 12 лет.

Первый класс – с 6 или 7 лет?

С 6 лет, учитывая 12 лет обучения. Но смотрим по ребенку. Если ребенок готов – в 6 лет можно смело отдавать. Если есть опасения – лучше год пересидеть.

Какой вы видите Украину через 20 лет, учитывая современных детей?

Я думаю, что это будет мегагосударство с людьми, действительно знающими и умеющими все. Как только закончится война и начнется восстановление, все уехавшие умники и умницы обязательно вернутся с новым видением и украинским сердцем.

Это будет страна очень крепкая в патриотическом ключе. Через 20 лет, когда эти дети станут взрослыми, ни один агрессор никогда в жизни не позволит себе даже на сантиметр приблизиться к нашей земле. Это будет сверхдержава.

Это интервью сокращено и исправлено для лучшего понимания.