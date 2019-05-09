Школа записала в ученики 15 ягнят, чтобы избежать сокращения классов

Во Франции в коммуне Кре-ан-Бельдон местные власти хотели убрать лишний класс из-за незначительного снижения общего количества учащихся.

Родители посчитали, что в последних классах возрастет количество детей, поэтому это негативно скажется на качестве образования, пишут французские СМИ.

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Именно поэтому родители школьников креативно решили эту проблему. Местный фермер привел в школу 15 своих ягнят, которые были официально внесены в списки учебного заведения.

Протестующих поддержал даже местный мэр Жан-Луи Маре. Он издал указ о предоставлении части школьного двора для проведения акции.

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