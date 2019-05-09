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      Школа записала в ученики 15 ягнят, чтобы избежать сокращения классов

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      Школа записала в ученики 15 ягнят, чтобы избежать сокращения классов
      Школа записала в ученики 15 ягнят, чтобы избежать сокращения классов / Фото из открытых источников

      Во Франции в коммуне Кре-ан-Бельдон местные власти хотели убрать лишний класс из-за незначительного снижения общего количества учащихся.

      Родители посчитали, что в последних классах возрастет количество детей, поэтому это негативно скажется на качестве образования, пишут французские СМИ.

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      Именно поэтому родители школьников креативно решили эту проблему. Местный фермер привел в школу 15 своих ягнят, которые были официально внесены в списки учебного заведения.

      Протестующих поддержал даже местный мэр Жан-Луи Маре. Он издал указ о предоставлении части школьного двора для проведения акции.

      К слову, в США шимпанзе по кличке Сугрива стала звездой соцсетей. Владелец обезьяны научил ее пользоваться смартфоном и создал аккаунт в Instagram. Обезьяна Сугрива выбирает интересные для себя снимки и ставит им лайк.

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      Теги: Новости Франции Дети и несовершеннолетние Образование Мир животных Курьезные новости
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