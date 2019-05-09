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      Школа записала в учні 15 ягнят, аби уникнути скорочення класів

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      Школа записала в учні 15 ягнят, аби уникнути скорочення класів
      Школа записала в учні 15 ягнят, аби уникнути скорочення класів / Фото з відкритих джерел

      У Франції в комуні Кре-ан-Бельдон місцева влада хотіла прибрати зайвий клас через незначне зниження загальної кількості учнів.

      Батьки порахували, що в останніх класах зросте кількість дітей, тож це негативно позначиться на якості освіти, пишуть французькі ЗМІ.

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      Саме тому батьки школярів креативно вирішили цю проблему. Місцевий фермер привів до школи 15 своїх ягнят, які були офіційно внесені в списки навчального закладу.

      Протестувальників підтримав навіть місцевий мер Жан-Луї Маре. Він видав указ про надання частини шкільного двору для проведення акції.

      До слова, у США шимпанзе на прізвисько Сугрива стала зіркою соцмереж. Власник мавпи навчив її користуватися смартфоном і створив аккаунт в Instagram. Мавпа Сугрива вибирає цікаві для себе знімки і ставить їм лайк.

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      Теги: Новини Франції Діти і неповнолітні Освіта Світ тварин Курйозні новини
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