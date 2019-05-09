Школа записала в учні 15 ягнят, аби уникнути скорочення класів
У Франції в комуні Кре-ан-Бельдон місцева влада хотіла прибрати зайвий клас через незначне зниження загальної кількості учнів.
Батьки порахували, що в останніх класах зросте кількість дітей, тож це негативно позначиться на якості освіти, пишуть французькі ЗМІ.
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Саме тому батьки школярів креативно вирішили цю проблему. Місцевий фермер привів до школи 15 своїх ягнят, які були офіційно внесені в списки навчального закладу.
Протестувальників підтримав навіть місцевий мер Жан-Луї Маре. Він видав указ про надання частини шкільного двору для проведення акції.
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