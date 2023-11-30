14-летняя школьница обклеила центр Харькова пророссийскими плакатами: что ей угрожает

Школьница летом 2023 года обклеила центр Харькова российской символикой, записала видео с гимном России и выложила его в сеть. Теперь ей могут запретить делать посты в соцсетях.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, отметив, что следователи завершили расследование. Теперь они обратились в суд с ходатайством, информирует 24 Канал.

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"В ходатайстве указали, чтобы девушке запретили пользоваться соцсетями более двух часов в сутки, также выкладывать видеоролики и публикации в любые соцсети", – сказал Болвинов.

Кроме того, школьнице советуют читать книги украинских авторов и изучать историю Украины.

Правоохранители убеждены, что на мировоззрение девушки, вероятно, влиял друг её матери. Мужчина часто посещал семью и общался со школьницей. Относительно матери и её друга продолжается расследование.

Эта девушка еще не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Но это не значит, что мы игнорируем подобные преступления. Кроме самой девятиклассницы, отвечать сейчас вынуждена и её мать, и приятель, который вел с ребенком антиукраинские беседы,

– отметил начальник Следственного управления полиции Харьковской области.

Стрим в пользу врага

Тем временем в Киеве СБУ задержала скандального блогера-провокатора. Он, как сообщили в Службе безопасности Украины, дискредитировал Силы обороны. По данным СМИ, это скандальный блоггер Виталий Баяльский. Мужчина намеренно передвигался по городу в комендантский час и провоцировал конфликты с правоохранителями и военными.

Злоумышленник проводил прямые эфиры на своей странице в фейсбуке. Там он обижал украинских военных и фиксировал их местонахождение.

Следствие убеждено, что такой контент "подыгрывал" российским пропагандистам в создании фейковых сюжетов, в которых говорилось об общественно-политической ситуации в Украине. Также видеострим киевского блоггера могли использовать российские спецслужбы. Все, чтобы идентифицировать украинских военных и отслеживать их геолокацию.

Мужчину подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Злоумышленнику грозит до 8 лет за решеткой.