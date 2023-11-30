Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, зауваживши, що слідчі завершили розслідування. Тепер вони звернулися до суду з клопотанням, інформує 24 Канал.

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"У клопотанні вказали, щоби дівчині заборонили користуватися соцмережами більше, ніж дві години на добу, також викладати відеоролики та публікації до будь-яких соцмереж", – сказав Болвінов.

Окрім того, школярці рекомендують читати книжки українських авторів та вивчати історію України.

Правоохоронці переконані, що на світогляд дівчини, ймовірно, впливав друг її матері. Чоловік часто відвідував родину та спілкувався зі школяркою. Щодо матері та її друга триває розслідування.

Ця дівчина ще не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Але це не означає, що ми будемо ігнорувати подібні злочини. Крім самої дев'ятикласниці, відповідати нині змушена і її матір, і приятель, який вів з дитиною антиукраїнські бесіди,

– наголосив начальник Слідчого управління поліції Харківської області.

Стріми на користь ворога

Тим часом у Києві СБУ затримала скандального блогера-провокатора. Він, як повідомили у Службі безпеки України, дискредитував Сили оборони. За даними ЗМІ, це скандальний блогер Віталій Баяльський. Чоловік навмисно пересувався містом у комендантську годину та провокував конфлікти із правоохоронцями та військовими.

Зловмисник проводив прямі ефіри на своїй сторінці у фейсбуці. Там він ображав українських військових та фіксував їхнє місцеперебування.

Слідство переконане, що такий контент "підігравав" російським пропагандистам у створенні фейкових сюжетів, у яких мовилося про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Також відеостріми київського блогера могли використовувати російські спецслужби. Усе, аби ідентифікувати українських військових та відстежувати їхню геолокацію.

Чоловіка підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами.