На Закарпатье школьницы надели на выпускной "советскую форму": что заявили в лицее

Школьники в одной из школ на Закарпатье надели на выпускной школьную форму советского образца. Девушки были одеты в черное платье и белый фартук.

Инцидент произошел в Грушевском лицее из Тересвянской территориальной общины Закарпатской области на последнем звонке. О нем в фейсбук-сообществе Тересвянской территориальной общины написала сестра погибшего защитника Светлана Цубера, пишет 24 Канал.

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Что известно о форме девушек на Закарпатье

Светлана Цубера отметила, что учителя воспитывают нашу молодежь, наше следующее поколение, формируют национальное сознание, вкладывают в детей украинские ценности.

Вместо того, чтобы одеть детей в украинскую вышиванку или другую праздничную одежду на выпускной – напялили советскую школьную форму в Грушевском лицее! "Хвалитесь" причастные, чья "креативная" идея?

– отметила местная жительница.

Она добавила, что после публикации информации в сети ей начали угрожать.



Скандал со школьной формой в лицее на Закарпатье / Скриншот

Кроме того, инцидент прокомментировала учительница лицея Радмила Хромей. Она написала в комментариях, что это форма "не совка, а наших родителей".

Светлана Цубера ей ответила, что форму ввели во времена СССР, чтобы уничтожить украинскую идентичность.



Скандал из-за школьной формы на Закарпатье / Скриншот

Что говорят в лицее

Форму в виде черного платья и белого или черного фартука ввели в СССР после Второй мировой войны – в 1948 году. Дети обязательно должны были ходить в ней в школу.

Директор Грушевского лицея Василий Драч в комментарии ТСН объяснил, что не считает форму советской. По его словам, такую форму детям выбрали родители.

Почему не указывают сам сценарий мероприятия, почему нельзя посмотреть видео, почему нельзя сказать, что там минута молчания была (в память о погибших защитниках – 24 Канал), гимн Украины, украинские песни. Почему не говорят, что присутствовали три защитника, которые выступали,

– заявил директор.

Он добавил, что ученики и учителя лицея – патриоты, донатят на ВСУ и помогают военным. Так, в учебном заведении провели благотворительную ярмарку, за вырученные с него деньги купили авто для военных на фронт.

По форме, то директор сказал, что в прошлом году, 2 или 3 года назад все было хорошо.

"А тут опубликовали, и оно пошло. На это никто не обращал внимания, не было ни кого вопросов. Никто у нас не считает, что это какая-то коммунистическая символика. Мы же не думали, что это может вылиться в такой скандал", – заявил директор.

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