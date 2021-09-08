Правоохранители выяснили, что о заминировании школы 8 сентября утром сообщил ученик. Говорилось о школе Довгинцевского района Кривого Рога.

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Школьник заявил о "заминировании" собственной школы

При проверке информации правоохранители установили, что сообщение ложное. Как выяснилось, звонок сделал один из учеников местной школы Довгинцевского района Кривого Рога,

– говорится в сообщении.

Полиция составила админпротокол в отношении опекуна ребенка. Его привлекли к административной ответственности за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Обратите внимание! Полиция обращается к родителям с просьбой провести беседы с детьми и объяснить им – ложный вызов полиции нарушает закон и влечет за собой ответственность.

Коротко о последних инцидентах с детьми