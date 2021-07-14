Школьный учитель и его ученик стали сослуживцами и вместе защищают Украину на передовой

Учитель физкультуры Александр еще до начала войны работал в одной из сельских школ. За годы своего преподавания он воспитал не одного будущего бойца. А теперь они с бывшим учеником служат вместе на передовой.

О том, как бывшие учитель и его ученик попали на передовую, и с какими трудностями столкнулись – читайте дальше.

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Учитель с Херсонщины, с позывным "Физрук" со своим бывшим учеником Сашей Копейкой служат в отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Господин Александр признался, что не ожидал однажды увидеть номер строптивого ученика.

Как учитель с учеником встретились на фронте

Тогда их беседа длилась недолго: Саша спросил, где служит "Физрук", и заявил, что хочет тоже воевать. Свое слово бывший ученик сдержал: быстренько собрал необходимые документы, прошел медицинскую комиссию – и с тех пор с учителем служат вместе на одной позиции.

В школе было разное: "не хочу бегать, то в стороне закололо, дайте на скамейке посидеть". Но между этими подростковыми хитростями я всегда видел в Саше настоящего мужчину. Я не ошибся,

– сказал "Физрук".

По его словам, уже в первые дни пребывания ученика на передовой понял, что стыдно за него не будет.

Школьный учитель из Херсона воюет на Донбассе / Фото ОТУ "Восток"

До войны Александр 24 года проработал в школе, воспитав не одного воина среди учеников. Тогда он понял, что "порох в пороховницах еще есть".

Из нашего села и соседних населенных пунктов пошли служить очень много мужчин, большинство – молодежь, поэтому продолжать спокойно работать учителем уже не смог. К тому же я должен быть примером для местных мальчишек,

– рассказал бывший учитель.

Количество обстрелов увеличивается

"Физрук" на передовой уже вторую ротацию. По его наблюдениям, несмотря на объявленный режим прекращения огня, обстрелов и вражеских провокаций хватает.

"Сейчас враг ведет себя значительно агрессивнее. Были и попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп, и обстрелы из запрещенных калибров. Поэтому, на пенсию пока не собираюсь. Буду стоять и защищать землю до последнего", – подчеркнул Александр.

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Боевое крещение было не из легких

Саша Копейка за свою фамилию сразу получил от сослуживцев позывной "Жигуль". Он хоть и служит относительно недолго, но первое боевое крещение было серьезным.

Услышал свист, а потом крик "Физрука": "В укрытие!". Сразу "нырнул" в яму, успел заскочить. В тот день по нам работали минометы 120-го калибра и СПГ. Хорошо, что ротации предшествовала тщательная подготовка на полигонах,

– вспомнил Саша.



Саша Копейка пошел служить на передовую вслед за братом / Фото ОТУ "Восток"

Как Саша Копейка попал на передовую

"Жигуль" после школы о службе в армии и не задумывался. Уехал работать в России, пробыл там почти 2 года, встретил жену, подзаработал, но вдруг началась война.

Родной брат сразу пошел служить, сказал: "Я там за двоих отвоюю". Я усидеть на месте не мог! Мы договорились, что я пойду служить, когда он вернется. Кто-то из семьи всегда будет на передовой, а кто-то дома заботиться о родных. Так и произошло,

– отметил Саша.

Саша делится, что с учителем служить – непривычно. Здесь никто двоек не поставит, но и мысли отпроситься или "профилонить" нет.