Школы, церкви и укрытия, – Зеленский рассказал Ирландии, какие объекты обстреливает Россия
В течение 42 дней войны русская армия ежедневно обстреливает украинские города. Оккупанты уже полностью разрушили или повредили 927 образовательных учреждений.
О последствиях войны рассказал президент Владимир Зеленский парламенту Ирландии. Об этом сообщает 24 канал.
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Глава государства рассказал ирландским депутатам о том, что делает российская армия в Украине. Он отметил, что в это сложно поверить, но это факты.
Так, россияне разрушили или повредили 285 больниц, обстреляли 73 автомобиля скорой помощи.
Они бомбили и обстреливали даже церкви. Даже постройки-укрытия, о которых они точно знали, что там нет никого, кроме женщин и детей. И это факт,
– подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что государство, которое это делает, не заслуживает быть среди других в международном сообществе. Агрессор должен отвечать за все, что натворила на украинской земле.
Смотрите видео с выступления Зеленского перед парламентом Ирландии: