Школы и университеты передадут в ТЦК и СП списки учащихся, которым исполняется 17 лет

Каждый год учебные заведения должны передавать списки юношей, которым исполняется 17 лет, в ТЦК. Россия уже запустила ИПСО, манипулируя этой темой.

Школы, университеты и другие учебные заведения ежегодно до 1 декабря должны передавать списки допризывников в ТЦК и СП.

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Для чего это нужно

Адвокат Марина Бекало объяснила, что допризывники – это лица, подлежащие приписке к призывным участкам.

Ребят в возрасте от 16 лет в год достижения ими 17 лет принимают на учет призывников в ТЦК СП и выдают им удостоверение о приписке к призывному участку (приписное). Это военно-учетный документ.

Заведение, в котором учитываются юноши которым в год приписки исполняется 17 лет и подлежат взятию на военный учет, представляет в ТЦК СП список таких граждан, которые подлежат приписке к призывным участкам,

– сказала Бекало.

Пропаганда работает по полной: враг извращает информацию

Такое правило военного учета утверждено постановлением Кабинета Министров №1487.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что манипулируя этой новостью вражеские телеграмм-каналы распространяют ложную информацию о мобилизации украинских подростков.

Речь идет не о мобилизации, а о военном учете граждан Украины, достигших 17-летнего возраста. Кроме того, даже тот порядок военного учета, который действовал с 2016 года и утратил силу, также предусматривал подачу списков призывников, достигших 17 лет. Они подавались в районный (городской) военный комиссариат соответствующим учреждением (организацией),

– отметили в Центре.

С целью распространения панических настроений среди украинского населения оккупанты приняли действующее постановление №921 и выдали его за новое.