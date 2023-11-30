Школы и университеты передадут в ТЦК и СП списки учащихся, которым исполняется 17 лет
Источник:ТСН
Каждый год учебные заведения должны передавать списки юношей, которым исполняется 17 лет, в ТЦК. Россия уже запустила ИПСО, манипулируя этой темой.
Школы, университеты и другие учебные заведения ежегодно до 1 декабря должны передавать списки допризывников в ТЦК и СП.
Смотрите также До 1 декабря работодатели должны подать списки военнообязанных в ТЦК: зачем это нужно
Для чего это нужно
Адвокат Марина Бекало объяснила, что допризывники – это лица, подлежащие приписке к призывным участкам.
Ребят в возрасте от 16 лет в год достижения ими 17 лет принимают на учет призывников в ТЦК СП и выдают им удостоверение о приписке к призывному участку (приписное). Это военно-учетный документ.
Заведение, в котором учитываются юноши которым в год приписки исполняется 17 лет и подлежат взятию на военный учет, представляет в ТЦК СП список таких граждан, которые подлежат приписке к призывным участкам,
– сказала Бекало.
Пропаганда работает по полной: враг извращает информацию
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что манипулируя этой новостью вражеские телеграмм-каналы распространяют ложную информацию о мобилизации украинских подростков.
Речь идет не о мобилизации, а о военном учете граждан Украины, достигших 17-летнего возраста. Кроме того, даже тот порядок военного учета, который действовал с 2016 года и утратил силу, также предусматривал подачу списков призывников, достигших 17 лет. Они подавались в районный (городской) военный комиссариат соответствующим учреждением (организацией),
– отметили в Центре.
С целью распространения панических настроений среди украинского населения оккупанты приняли действующее постановление №921 и выдали его за новое.