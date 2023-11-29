Такие списки в военкоматы также представляют учреждения образования, органы местного самоуправления и другие. Зачем и кто именно должен подавать списки рассказала адвокат Марина Бекало.

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До 1 декабря нужно подать списки военнообязанных

Марина Бекало рассказала, что все работодатели в Украине в соответствии с правилами военного учета, ежегодно до 1 декабря должны подавать списки призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК СП.

Кто должен подать списки военнообязанных

Адвокат отметила, что эти списки должны подавать также исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, которые ведут учет призывников, военнообязанных и резервистов, проживающих на территории административно-территориальной единицы.

Также предоставить списки должны государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников. Или если это учебное заведение, то своих соискателей образования.

Для чего это нужно

Представление списков осуществляется с целью сверки данных списков персонального военного учета призывников, военнообязанных и резервистов с учетными документами (данными) соответствующих ТЦК СП, в которых они состоят на военном учете,

- объяснила адвокат Марина Бекало.

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