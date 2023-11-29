Такие списки в военкоматы также представляют учреждения образования, органы местного самоуправления и другие. Зачем и кто именно должен подавать списки рассказала адвокат Марина Бекало.
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До 1 декабря нужно подать списки военнообязанных
Марина Бекало рассказала, что все работодатели в Украине в соответствии с правилами военного учета, ежегодно до 1 декабря должны подавать списки призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК СП.
Кто должен подать списки военнообязанных
Адвокат отметила, что эти списки должны подавать также исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, которые ведут учет призывников, военнообязанных и резервистов, проживающих на территории административно-территориальной единицы.
Также предоставить списки должны государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников. Или если это учебное заведение, то своих соискателей образования.
Для чего это нужно
Представление списков осуществляется с целью сверки данных списков персонального военного учета призывников, военнообязанных и резервистов с учетными документами (данными) соответствующих ТЦК СП, в которых они состоят на военном учете,
- объяснила адвокат Марина Бекало.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение. На момент действия этих мер военнообязанные не могут покидать пределы Украины, однако есть исключения. В частности, военнообязанные могут иметь определенные основания для выезда, а именно по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, профессии и госслужащие. Также основанием для выезда за пределы нашего государства есть волонтерская деятельность для помощи ВСУ.
- Кроме этого, сейчас в Украине работают над изменениями в мобилизации в Украине. Речь идет об использовании рекрутинговых компаний, чтобы проводить более целенаправленный призыв. Это также должно дать призывникам ощущение того, что их умения применят именно на тех должностях, которые отвечают их навыкам, а не просто отправят на фронт.