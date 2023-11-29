Такі списки до військкоматів також подають заклади освіти, органи місцевого самоврядування та інші. Для чого і хто саме повинен подавати списки розповіла адвокатка Марина Бекало.
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До 1 грудня потрібно подати списки військовозобов’язаних
Марина Бекало розповіла, що усі роботодавці в Україні відповідно до правил військового обліку, щороку до 1 грудня повинні подавати списки призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК СП.
Хто повинен подати списки військовозобов'язаних
Адвокатка зазначила, що ці списки мають подавати також виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, що ведуть облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці.
Також подати списки повинні державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які ведуть облік своїх працівників. Або якщо це заклад освіти, то своїх здобувачів освіти.
Для чого це потрібно
Подання списків здійснюється з метою звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів з обліковими документами (даними) відповідних ТЦК СП, у яких вони перебувають на військовому обліку,
— пояснила адвокатка Марина Бекало.
Мобілізація в Україні: останні новини
- В Україні продовжує тривати загальна мобілізація та воєнний стан. На час дії цих заходів військовозобов'язані не можуть залишати межі України, проте є винятки. Зокрема, військовозобов'язані можуть мати певні підстави для виїзду, а саме за станом здоров’я, сімейними обставинами, професією та держслужбовці. Також підставою для виїзду за межі нашої держави є волонтерська діяльність для допомоги ЗСУ.
- Крім цього, наразі в Україні працюють над змінами у мобілізації в Україні. Йдеться про використання рекрутингових компаній, щоб проводити більш цілеспрямований призов. Це також має дати призовникам відчуття того, що їх уміння застосують саме на тих посадах, які відповідають їхнім навичкам, а не просто їх відправлять на фронт.