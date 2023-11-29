Такі списки до військкоматів також подають заклади освіти, органи місцевого самоврядування та інші. Для чого і хто саме повинен подавати списки розповіла адвокатка Марина Бекало.

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До 1 грудня потрібно подати списки військовозобов’язаних

Марина Бекало розповіла, що усі роботодавці в Україні відповідно до правил військового обліку, щороку до 1 грудня повинні подавати списки призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК СП.

Хто повинен подати списки військовозобов'язаних

Адвокатка зазначила, що ці списки мають подавати також виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, що ведуть облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці.

Також подати списки повинні державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які ведуть облік своїх працівників. Або якщо це заклад освіти, то своїх здобувачів освіти.

Для чого це потрібно

Подання списків здійснюється з метою звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів з обліковими документами (даними) відповідних ТЦК СП, у яких вони перебувають на військовому обліку,

— пояснила адвокатка Марина Бекало.

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