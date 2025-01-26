Одного из наших защитников от двух пуль спас шлем. Видео публиковали в сети, в частности, телеграмм-канал "Хлопок", пишет 24 Канал.

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Военный продолжил бой

Это произошло в Донецкой области. Именно там Россия сосредоточила свои основные усилия.

Украинские защитники из Третьей штурмовой зафиксировали на экшн-камеры фрагмент боя в городской застройке. Россиянин во время него двумя пулями попал в голову нашему бойцу.

К счастью, пули срикошетили от шлема. Он остался невредимым. После этого украинский защитник бросил в направлении врага гранату и продолжил бой.

Бой в Донецкой области: смотрите видео

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику

Ситуация на фронте остается непростой. Россияне не прекращают попыток захватить новые территории и восстановить положение и освобожденных ранее участках фронта.