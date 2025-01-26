Одного із наших захисників від двох куль врятував шолом. Відео публікували у мережі, зокрема, телеграм-канал "Бавовна", пише 24 Канал.

Дивіться також Захід повинен допомогти Україні, щоб не отримати гірший конфлікт, – The Observer

Військовий продовжив бій

Це сталось на Донеччині. Саме там Росія зосередила свої основні зусилля.

Українські захисники з Третьої штурмової зафіксували на екшн-камери фрагмент бою у міській забудові. Росіянин під час нього двома кулями поцілив у голову нашому бійцю.

На щастя, кулі зрикошетили від шолома. Він залишився неушкодженим. Після цього український захисник кинув у напрямку ворога гранату і продовжив бій.

Бій на Донеччині: дивіться відео

Обережно! Відео містить ненормативну лексику

Ситуація на фронті залишається непростою. Росіяни не припиняють спроб захопити нові території та відновити положення та звільнених раніше ділянках фронту.