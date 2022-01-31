Шлемы никто не просил, – Резников о попытке Германии сгладить ситуацию
Источник:LB.ua
Недавно Германия заявила, что хочет передать Украине 5 000 военных шлемов. Алексей Резников уточнил, что каски у Берлина никто не просил.
Помощь от Германии в виде шлемов министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал в интервью изданию.
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Резников о касках от Германии
Глава Минобороны отметил, что Украина точно не просила у Германии шлемы.
Я думаю, они пытаются найти какой-то вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом,
– объяснил Резников.
Он добавил, что пошла вторая волна помощи Украине от мира. Министр уточнил, что страны, которые хотят продемонстрировать свою солидарность с Киевом и понимают тип вооружения, который Украина имеет, как постсоветская страна, дарят со своих складов боеприпасы соответствующих калибров, а также направляют новые виды военной амуниции.
"Мы, конечно, с радостью принимаем. Они нам понадобятся в случае необходимости ведения интенсивного уровня огня", – подчеркнул глава Минобороны.
Напомним, недавно Германия сообщила, что поставит Украине защитные военные каски.
Шлемы от Германии: что известно
- Германия продолжает придерживаться позиции необходимости решения ситуации с Украиной дипломатическим путем. Там выступают против поставки Киеву оружия для обороны в случае обострения агрессии со стороны России.
- Однако недавно министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что ее страна готова помочь Украине. В частности, там планируют поставку 5 000 защитных военных касок.
- Виталий Кличко отметил, что немецкое правительство так и не поняло, что происходит на границе Украины, куда Россия стягивает войска и технику. Он предположил, что следующими Берлин пришлет Киеву подушки.
- Впоследствии в Германии пошли дальше и предложили Украине помощь с восстановлением бункера под Одессой.
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