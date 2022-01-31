Шлемы никто не просил, – Резников о попытке Германии сгладить ситуацию

Недавно Германия заявила, что хочет передать Украине 5 000 военных шлемов. Алексей Резников уточнил, что каски у Берлина никто не просил.

Помощь от Германии в виде шлемов министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал в интервью изданию.

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Резников о касках от Германии

Глава Минобороны отметил, что Украина точно не просила у Германии шлемы.

Я думаю, они пытаются найти какой-то вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом,

– объяснил Резников.

Он добавил, что пошла вторая волна помощи Украине от мира. Министр уточнил, что страны, которые хотят продемонстрировать свою солидарность с Киевом и понимают тип вооружения, который Украина имеет, как постсоветская страна, дарят со своих складов боеприпасы соответствующих калибров, а также направляют новые виды военной амуниции.

"Мы, конечно, с радостью принимаем. Они нам понадобятся в случае необходимости ведения интенсивного уровня огня", – подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, недавно Германия сообщила, что поставит Украине защитные военные каски.

Шлемы от Германии: что известно

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