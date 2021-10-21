Однако, как утверждают однопартийцы третьего грузинского президента, он не падает духом. В сети появилось первое видео с ним из пенитенциарного заведения.

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Саакашвили шлет "сердечки"

На ролике видно, что Саакашвили выглядывает из окна тюремной камеры и шлет своим сторонникам "сердечки".

За кадром слышны музыка и крики сторонников, которые дежурят под тюрьмой, требуя освобождения политика.

Задержание Саакашвили: что известно

Утром 1 октября Михеил Саакашвили опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину и находится в Батуми.

Грузинская прокуратура сообщила, что третий президент прибыл в родную страну в ночь на 29 сентября. Политик спрятался в грузовике с молочной продукцией.

После заключения он объявил голодовку, а впоследствии, по словам оппозиции, его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.

Обратите внимание! Против Саакашвили в Грузии открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.