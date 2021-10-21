Однако, как утверждают однопартийцы третьего грузинского президента, он не падает духом. В сети появилось первое видео с ним из пенитенциарного заведения.
Читайте также Возникла очень сильная связь, – Ясько впервые рассказала, как начались их отношения с Саакашвили
Саакашвили шлет "сердечки"
На ролике видно, что Саакашвили выглядывает из окна тюремной камеры и шлет своим сторонникам "сердечки".
За кадром слышны музыка и крики сторонников, которые дежурят под тюрьмой, требуя освобождения политика.
Задержание Саакашвили: что известно
- Утром 1 октября Михеил Саакашвили опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину и находится в Батуми.
- Грузинская прокуратура сообщила, что третий президент прибыл в родную страну в ночь на 29 сентября. Политик спрятался в грузовике с молочной продукцией.
- После заключения он объявил голодовку, а впоследствии, по словам оппозиции, его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.