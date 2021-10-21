Однак, як стверджують однопартійці третього грузинського президента, він не падає духом. У мережі з'явилося перше відео з ним із пенітенціарного закладу.

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Саакашвілі шле "сердечка"

На ролику видно, що Саакашвілі визирає з вікна тюремної камери та шле прихильникам "сердечка".

За кадром чути музику й крики людей, які чергують під в'язницею та вимагають звільнення політика.

Затримання Саакашвілі: що відомо

Вранці 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.

Грузинська прокуратура повідомила, що третій президент прибув до рідної країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.

Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом, за словами опозиції, його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

Зверніть увагу! Проти Саакашвілі у Грузії відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.