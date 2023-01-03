Первое заседание в году: Шмыгаль озвучил приоритеты на 2023 год

3 января в Украине провели первое заседание Кабмина. Премьер Денис Шмыгаль озвучил приоритеты правительства на 2023 год.

В частности, обеспечение нашей армии, оборона, интеграция Украины в ЕС и НАТО. Подробнее информирует 24 Канал.

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Премьер назвал 10 приоритетов на 2023 год

Мы заходим в этот год с четким пониманием, как противодействовать врагу, как обеспечить фронт и удержать тыл. Мы должны оставаться едиными и продолжать действовать как единое целое,

– отметил на заседании правительства Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что ключевые приоритеты назвал президент в ежегодном обращении.

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Первый приоритет – обеспечение армии, оборона и безопасность

Первый приоритет на 2023 год – это, конечно же, обеспечение наших воинов, а также оборона и безопасность. В этом году половину Государственного бюджета направят именно на обеспечение всем необходимым ВСУ. По словам премьера, в Украине активизируют новые программы по производству и закупке оружия и техники.

Также планируют активно создавать инфраструктуру безопасности. Речь идет, в частности, о разветвленной сети современных обустроенных укрытий в пределах пешеходной доступности.

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Второй приоритет – интеграция Украины в НАТО и ЕС

Еще один важный приоритет – это интеграция нашего государства в Евросоюз и Североатлантический альянс. Шмыгаль заверил, что Украина уже выполнила 70% Соглашения об ассоциации, а наши защитники прямо на поле боя переходят к стандартам НАТО.

"В 2023 году мы стремимся начать переговоры о членстве в Европейском Союзе. Для этого разработаем позицию по всем 35-ти разделам будущего Соглашения о членстве. Подготовим делегацию профессиональных переговорщиков, которые приблизят нас к цели", – подчеркнул премьер.

Третий приоритет – энергетический фронт

По словам Шмыгаля, обязательная программа-минимум – у спешно завершить отопительный сезон, восстановить нанесенные российскими варварами повреждения, обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры, усилить безопасность энергообъектов, особенно АЭС.

Российские атаки толкают нас к коренной реформе — построению децентрализованной энергетической системы. Тогда она будет менее уязвимой к вражеским нападениям. Речь идет о создании миниэлектростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему,

– отметил премьер.

Другие приоритеты

Четвертый приоритет – восстановление Украины;

пятый – макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса;

шестой – ветеранская политика;

седьмой – образование;

восьмой – продолжение реформы децентрализации;

девятый – внедрение обязательного пенсионного накопления и параллельно с этим реформа фондового рынка и рынка капиталов;

десятый – реформа управления госсобственностью и реформа государственного управления.

2023 год станет годом нашей победы. Делаем для этого все возможное. Помогаем ВСУ, на чьих плечах держится наша свобода и чьими руками будет выкована наша победа,

– подытожил Денис Шмыгаль.