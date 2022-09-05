Leopard нужны ВСУ: Шмыгаль предложил Шольцу пути поставки танков

Германия с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов пообещала для защитников оружия более 700 миллионов евро. Украине сейчас нужны немецкие танки Leopard.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на встрече в Берлине с канцлером Олафом Шольцом. Шмыгаль отметил, что танки Leopard необходимы.

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"Мы говорили по этой теме. Мы даже предложили, как Германия может поставлять Украине эти танки", – рассказал Шмыгаль после встречи с канцлером.

Не обсудили конкретные поставки

Шмыгаль не рассказал все подробности разговора с Шольцом. Однако он отметил, что она была конструктивной. В частности, это касается танков и других военных систем. Премьер-министр отметил, что он настроен оптимистично касаемо поставок оружия из Германии.

Представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт во время встречи сказал, что Германия не откажется от поддержки Украины в военном, а также в политическом, финансовом и гуманитарном планах. Однако он не сообщил о конкретных поставках оружия.

Шмыгаль еще перед визитом в Германию обратился к канцлеру с просьбой предоставить основные боевые танки Leopard 2.

Нам следует изменить философию снабжения оружием. Также должны быть поставлены современные боевые танки, которые нужны Украине на поле боя,

– сказал Шмыгаль.

Встреча Шольца и Шмыгаля

Шольц и Шмыгаль в Берлине провели личную встречу. Они обсудили вопросы, касающиеся финансов, оружия, восстановления Украины, санкций, энергетического кризиса и отопительного сезона.

По словам премьер-министра, есть общее видение, какой должна быть военная помощь.

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