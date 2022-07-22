Это вопрос на миллиарды долларов, – Шмыгаль о разблокировании морских портов Украины

Разблокировка морских портов Украины – это вопрос на миллиарды долларов. Дело в том, что, кроме прошлогоднего урожая, растут объемы нового.

В июне весь экспорт Украины составлял 3,2 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает 24 канал.

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Объемы урожая

Июньский экспорт был на 20% больше, чем в марте. Однако показатели все равно вдвое меньше, чем до войны. Особенно этот вопрос актуален сейчас, когда в Украине идет страда. Наши аграрии собрали 6,5 миллиона тонн нового урожая.

В целом в этом году урожай масличных и зерновых культур ожидается на уровне 65 – 75 миллионов тонн.

Украина и россия подписали соглашения о зерне

Украина и россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании черноморских портов. Напрямую между Украиной и россией соглашений нет.

В ООН документ назвали "маяком надежды". Подчеркнули, что это поможет избежать катастрофы с нехваткой продовольствия для миллионов людей во всем мире.

В документе предусмотрено, что разминирования портов не будет. Для прохода судов используют безопасные фарватеры. Полноценное движение судов может стартовать через несколько недель.

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