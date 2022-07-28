Сколько выделили на пенсии в июле и все ли получат выплаты

Украина, несмотря на войну, продолжает выплаты в разных социальных программах. В частности, пенсии в июле профинансированы на 100%.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 канал. Он отметил, что уже перечислили 49 миллиардов гривен.

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"Это на 15% больше, чем в июле прошлого года", – рассказал Шмыгаль.

Пенсии с июля выросли

В Пенсионном фонде сообщили, что размер соцвыплат вырос с 1 июля. В частности, минимальная пенсия с 1934 гривен увеличилась до 2027 гривен. С декабря она увеличится до 2093 гривен.

Что касается максимальной пенсии, которая составляет 19340 гривен, то она вырастет до 20270 гривен.

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Пенсия за границей

Украинцы, выехавшие за границу, спасаясь от войны, будут продолжать получать выплаты. В Пенсионном фонде отметили, что не ведут учет тех, кто выехал из страны.

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