Шмыгаль в США встретился с министром финансов Канады Фриланд
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
Денис Шмыгаль провел встречу с министром финансов Канады Христей Фриланд. Политики обсудили поддержку Украины в войне с Россией.
Шмыгаль поблагодарил Фриланд за поддержку
Встреча Шмыгаля и Фриланд прошла в США. Туда украинский премьер-министр прибыл с рабочей поездкой.
К теме Шмыгаль обсудил с министром финансов США санкции против России
В США встретился с настоящим другом Украины Христей Фриланд. Мы обсудили поддержку нашего государства и украинского народа в борьбе с российским захватчиком,
– рассказал Шмыгаль.
Политик поблагодарил коллегу за то, что Канада первой направила 1 миллиард канадских долларов на специальный административный счет Международного валютного фонда, созданного для помощи Украине.
Шмыгаль отметил, что Украина испытывает большую поддержку от всего канадского народа.
Шмыгаль встретился с Фриланд / Фото с телеграма премьера
Отметим, вчера, 21 апреля, премьер-министр встретился в Белом доме с американским президентом Джо Байденом. Сразу после этого глава США выступил с обращением в отношении Украины и сообщил о новой помощи.
К теме смотрите видео о том, как Шмыгаль с президентами стран Балтии и Польши посетил Бородянку: