Шмигаль встретился с главой ВОЗ и призвал прекратить членство России

Россия не может быть членом международных организаций. Поэтому ее следует исключить из Исполнительного комитета ВОЗ.

Глава ВОЗ в Украине

По словам премьер-министра Украины, государству-террористу не место в международных организациях. Поэтому он подчеркнул это во время встречи с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебреесусом.

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Обратился с призывом прекратить членство России в Исполнительном комитете ВОЗ и перенести региональный офис ВОЗ по неинфекционным болезням из Москвы в Киев,

– заявил Шмигаль.

В ходе встречи с главой ВОЗ обсудили также глобальные угрозы, которые представляет война России против Украины. В частности, возможен продуктовый и миграционный кризисы.

По словам Шмыгаля, Украина продолжит сотрудничество с ВОЗ в гуманитарной сфере по улучшению поддержки украинских беженцев.

Закрытие офиса в Москве

Министерство здравоохранения Украины передало запрос в ВОЗ с просьбой закрыть офис по профилактике неинфекционных заболеваний в России. Этот документ также подписали 38 стран.

Россия, которая цинично убивает тысячи мирных украинских граждан, пули которой унесли жизни по меньшей мере 10 медиков и еще 40 ранили, просто не может представлять офис Организации, призванной охранять здоровье,

– сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, перенос Европейского офиса с территории России будет важным сигналом, который покажет, что ВОЗ и его члены действительно осуждают действия России в Украине.

В документе, который подала Украина, также требуют осудить войну России против Украины, причиняющей большой ущерб украинской сфере охраны уже третий месяц.

Также Украина будет и дальше настаивать на заморожении права голоса России в ВОЗ и отстранении ее от исполнительного комитета Организации.

ВОЗ рассмотрит этот вопрос 10 мая. Вероятно, она попросит регионального директора Ганса Клюге изучить вопрос о возможном перемещении Европейского офиса по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями за пределы России.