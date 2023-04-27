Шмигаль в Ватикане встретился с Папой Римским: обсудили формулу мира и визит в Украину
Источник:Денис Шмигаль
Премьер-министр Денис Шмигаль и Папа Римский Франциск в Ватикане обсудили формулу мира, а также возвращение похищенных Россией украинских детей.
Об этом рассказал украинский премьер у себя в телеграмме, отметив, что Украина ценит усилия Святого Престола, направленные на завершение войны и считает, что лучший путь к миру – это формула Президента Украины Владимира Зеленского
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В Ватикане встретился с Его Святейшеством, Папой Франциском. Рассказал, как украинцы каждый день вынуждены бороться за свои жизни в войне, которую развязала Россия,
– написал Денис Шмигаль.
Шмигаль выразил надежду, что Ватикан присоединится к реализации "формулы мира", в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны.
Папа получил альбом о преступлениях России
Премьер передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины. По его словам, альбом наглядно показывает ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли.
Кроме того, Денис Шмигаль пригласил Папу Франциска в Украину.
Будем рады приветствовать понтифика в эти нелегкие времена. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли,
– отметил премьер-министр.
Шмигаль в Риме встретился с Папой Римским / Фото из телеграмм-канала премьера
Кратко о визите Шмыгаля
- Шмигаль прибыл в Италию в среду, 26 апреля. В Риме он принял участие в двусторонней конференции по восстановлению Украины, провел встречу с президентом, председателем Совета министров Итальянской Республики и председателями палат итальянского парламента.
- Папа Римский Франциск принял Шмыгаля 27 апреля, накануне апостольского визита понтифика в Венгрию.