Шмигаль в Ватикане встретился с Папой Римским: обсудили формулу мира и визит в Украину

Премьер-министр Денис Шмигаль и Папа Римский Франциск в Ватикане обсудили формулу мира, а также возвращение похищенных Россией украинских детей.

Об этом рассказал украинский премьер у себя в телеграмме, отметив, что Украина ценит усилия Святого Престола, направленные на завершение войны и считает, что лучший путь к миру – это формула Президента Украины Владимира Зеленского

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В Ватикане встретился с Его Святейшеством, Папой Франциском. Рассказал, как украинцы каждый день вынуждены бороться за свои жизни в войне, которую развязала Россия,

– написал Денис Шмигаль.

Шмигаль выразил надежду, что Ватикан присоединится к реализации "формулы мира", в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны.

Папа получил альбом о преступлениях России

Премьер передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины. По его словам, альбом наглядно показывает ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли.

Кроме того, Денис Шмигаль пригласил Папу Франциска в Украину.

Будем рады приветствовать понтифика в эти нелегкие времена. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли,

– отметил премьер-министр.

Шмигаль в Риме встретился с Папой Римским / Фото из телеграмм-канала премьера

Кратко о визите Шмыгаля