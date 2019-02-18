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      "Шмяки бум засчитано": украинские бойцы уничтожили укреппозицию врага (красноречивое видео)

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      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      Пророссийские боевики каждый день обстреливали позиции украинских военных из пулеметов. Чувствовали себя в безопасности, потому что находились в укрепленном опорном пункте. В конце концов, у бойцов ВСУ лопнуло терпение и они решили эту проблему раз и навсегда.

      Об этом на своей странице в Facebook написал офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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      "Решение было принято взвешенное и единодушное. После очередной пулеметной очереди воины ОСы запустили приветствие от доброжелательных украинцев. Приветствие зашло прямо в отверстие позиции, забрав в ряды "200 бригады" российского пулеметчика вместе с оружием", – говорится в сообщении.

      Кожного дня на одному з ВОПів противника не замовкав кулемет. Тож рішення було прийняте виважене і одностайне. Після чергової кулеметної черги, воїни ОСи запустили вітальну адресу від доброзичливих українців. Вітальня адреса зайшла прямісінько у отвір позиції, забравши до лав #200_бригади російського кулеметника разом зі зброєю. На позиції ворогів ще трохи диміло близько двох годин. Шмакі - бум зараховано. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! Хто забув підписатися на ютуб-канал https://m.youtube.com/watch?v=duI7lFYhlzQ Все буде Україна і перемога за нами!

      Опубліковано Анатолієм Штефаном Штирлицом Неділя, 17 лютого 2019 р.

      "Шмяки-бум засчитано", – иронично подытожил "Штирлиц". С намеком на популярную песню Schmakeboom группы Le Tac, где, в частности, есть такие слова: "Зажги меня и подними меня выше".

      Другая хорошая новость суток на фронте – в воскресенье, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных Сил украинские военные отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы. А также захватили одного из пророссийских боевиков в плен.

       

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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