"Шмяки бум засчитано": украинские бойцы уничтожили укреппозицию врага (красноречивое видео)
Пророссийские боевики каждый день обстреливали позиции украинских военных из пулеметов. Чувствовали себя в безопасности, потому что находились в укрепленном опорном пункте. В конце концов, у бойцов ВСУ лопнуло терпение и они решили эту проблему раз и навсегда.
Об этом на своей странице в Facebook написал офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".
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"Решение было принято взвешенное и единодушное. После очередной пулеметной очереди воины ОСы запустили приветствие от доброжелательных украинцев. Приветствие зашло прямо в отверстие позиции, забрав в ряды "200 бригады" российского пулеметчика вместе с оружием", – говорится в сообщении.
"Шмяки-бум засчитано", – иронично подытожил "Штирлиц". С намеком на популярную песню Schmakeboom группы Le Tac, где, в частности, есть такие слова: "Зажги меня и подними меня выше".
Другая хорошая новость суток на фронте – в воскресенье, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных Сил украинские военные отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы. А также захватили одного из пророссийских боевиков в плен.