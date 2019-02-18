"Шмакі бум зараховано": українські бійці знищили укріппозицію ворога (промовисте відео)

Проросійські бойовики кожного дня обстрілювали позиції українських військових з кулеметів. Адже відчували себе в безпеці, бо перебували в укріпленому опорному пункті. Зрештою, бійцям ЗСУ урвався терпець і вони розв'язали цю проблему руба.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер Збройних Сил Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

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"Рішення було прийняте виважене і одностайне. Після чергової кулеметної черги воїни ОСи запустили вітальну адресу від доброзичливих українців. Вітальня адреса зайшла прямісінько у отвір позиції, забравши до лав "200 бригади" російського кулеметника разом зі зброєю" – йдеться у повідомленні.

Кожного дня на одному з ВОПів противника не замовкав кулемет. Тож рішення було прийняте виважене і одностайне. Після чергової кулеметної черги, воїни ОСи запустили вітальну адресу від доброзичливих українців. Вітальня адреса зайшла прямісінько у отвір позиції, забравши до лав #200_бригади російського кулеметника разом зі зброєю. На позиції ворогів ще трохи диміло близько двох годин. Шмакі - бум зараховано. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! Хто забув підписатися на ютуб-канал https://m.youtube.com/watch?v=duI7lFYhlzQ Все буде Україна і перемога за нами! Опубліковано Анатолієм Штефаном Штирлицом Неділя, 17 лютого 2019 р.

"Шмакі-бум зараховано", – іронічно підсумував "Штірліц". З натяком на популярну піню Schmakeboom гурту Le Tac, де, зокрема, є такі слова: "Запали мене та підніми мене вище".

Інша хороша новина доби на фронті – у неділю, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних Сил українські військові відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. А також захопили одного з проросійських бойовиків у полон.