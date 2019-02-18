"Шмакі бум зараховано": українські бійці знищили укріппозицію ворога (промовисте відео)
Проросійські бойовики кожного дня обстрілювали позиції українських військових з кулеметів. Адже відчували себе в безпеці, бо перебували в укріпленому опорному пункті. Зрештою, бійцям ЗСУ урвався терпець і вони розв'язали цю проблему руба.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер Збройних Сил Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".
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"Рішення було прийняте виважене і одностайне. Після чергової кулеметної черги воїни ОСи запустили вітальну адресу від доброзичливих українців. Вітальня адреса зайшла прямісінько у отвір позиції, забравши до лав "200 бригади" російського кулеметника разом зі зброєю" – йдеться у повідомленні.
"Шмакі-бум зараховано", – іронічно підсумував "Штірліц". З натяком на популярну піню Schmakeboom гурту Le Tac, де, зокрема, є такі слова: "Запали мене та підніми мене вище".
Інша хороша новина доби на фронті – у неділю, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних Сил українські військові відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. А також захопили одного з проросійських бойовиків у полон.