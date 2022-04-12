Шмыгаль договорился с президентом Швейцарии о конференции по восстановлению Украины

Украинский премьер Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.

По итогам разговора политики договорились о проведении Конференции по вопросам восстановления Украины.

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Как рассказал Шмыгаль, он обсудил с президентом Швейцарии влияние российской агрессии и экономическую ситуацию в Украине.

Поблагодарил Швейцарию за последовательную поддержку. Договорились о перезапуске в июле Международной конференции по вопросам реформ в Лугано по новой концепции конференции по восстановлению Украины,

– добавил премьер-министр Украины.

Отметим, что ранее Швейцария заморозила российские активы на сумму более 6 миллиардов долларов. Старший чиновник Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Эрвин Боллингер сказал, что в эту сумму включается ряд объектов недвижимости.

Швейцарский банк CIM Banque открывает россиянам карты Visa и Mastercard. Это уже второй банк, который в обход санкций помогает создавать интернет-карты и открывать счета населению страны-агрессора.

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