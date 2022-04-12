За підсумками розмови політики домовилися про проведення Конференції з питань відновлення України.

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Як розповів Шмигаль, він обговорив з президентом Швейцарії вплив російської агресії та економічну ситуацію в Україні.

Подякував Швейцарії за послідовну підтримку. Домовилися про перезапуск у липні Міжнародної конференції з питань реформ в Лугано за новою концепцією Конференції з відновлення України,

– додав прем'єр-міністр України.

Зазначимо, що раніше Швейцарія заморозила російські активи на суму понад 6 мільярдів доларів. Старший посадовець Державного секретаріату з економічних питань (SECO) Ервін Боллінгер сказав, що до цієї суми включається ряд об'єктів нерухомості.

Натомість Швейцарський банк CIM Banque відкриває росіянам картки Visa та Mastercard. Це вже другий банк, що в обхід санкцій допомагає створювати інтернет-картки та відкривати рахунки населенню країни-агресорки.