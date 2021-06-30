Объединяют всю страну, – Шмыгаль и министры пришли на заседание в форме сборной: фото, видео

Члены Кабинета Министров 30 июня пришли на заседание правительства в форме сборной Украины. Так министры решили поздравить футболистов с победной игрой против Швеции.

Как министры поздравили сборную

Заседание правительства премьер-министр Денис Шмыгаль начал со слов о вчерашней игре Украина – Швеция. Он поблагодарил ребят и тренеров за выход в 1/4 финала Евро-2020

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Невероятный матч нашей сборной. Это огромный успех. Такие вещи мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет за нашу команду,

– сказал Шмыгаль.

Все министры в зале сидели в сине-желтой форме сборной. После слов премьера они поапладировали футболистам.

Премьер поблагодарил сборную за победную игру: видео

Министры пришли на заседание в форме сборной / Фото Дениса Шмыгаля

Коротко о матче Украина – Швеция