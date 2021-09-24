Шмыгаль назвал фейком информацию о задолженности перед военными по боевым выплатам

На прошлой неделе появилась информация, что перед военными у Минобороны есть долг в более 1,5 миллиарда гривен. Денис Шмыгаль называет это ложной информацией.

Такое заявление премьер Денис Шмыгаль сделал во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде. Он добавил, что задолженность есть по выплатам по оздоровлению.

Между тем В Минобороны обещают вернуть долги военным уже в октябре: где возьмут средства

"Задолженности нет по боевым"

Глава правительства отметил, что нет задолженности по выплате денег как зарплаты. Это он назвал фейком.

Не существует никакой задолженности по боевым. Это также фейк, который распространяют по каналам,

– заявил Шмыгаль.

Впрочем, долг существует по выплатам по оздоровлению. Именно по этому поводу Рада 23 сентября внесла соответствующие изменения в госбюджет.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, как образовался долг. Оказалось, что средства для единовременных обязательных выплат и дополнительных вознаграждений не учли при принятии бюджета на 2021 год.

Принятый вчера за основу в первом чтении закон об изменениях в бюджет решает все вопросы, даже по текущим задолженностям вот по этим выплатам на оздоровление, подчеркнул премьер.