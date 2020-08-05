Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, любая субъективность при разделении Украины на зоны карантина – отсутствует. Весь расчет осуществляли согласно математической модели.

Шмыгаль призвал отнестись с пониманием к разделению на зоны

Глава правительства призвал местные власти отнестись с пониманием к решениям по борьбе с пандемией. Об этом Шмыгаль сообщил на заседании правительства, передает 24 канал.

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Я попрошу и министра здравоохранения, и министра регионального развития, и министра Кабинета министров организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы можем обсудить, снять все проблемные вопросы для того, чтобы мэры также понимали полностью, как работает эта система защиты здоровья я наших граждан,

– заявил Шмыгаль.

Человеческий фактор в разделе отсутствует, – глава правительства

Премьер подчеркнул, что зоны устанавливали согласно четкими факторами, никакой субъективности в этом разделе нет.

Математическая модель считает относительные приросты, количество заболевших и способность медицинской системы выдерживать эти нагрузки,

– рассказал глава правительства.

Власть Луцка и Тернополя выступила против решения правительства

Отметим, что 31 июля Минздрав разделил Украину на зоны карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В красную зону с высоким уровнем ограничений попали Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Недовольство решением правительства уже выразили в Луцке и Тернополе. Там не собираются усиливать карантин и считают, что оснований для отнесения городов к красной зоне, нет.

Во Львове, который попал в оранжевую зону, вопреки рекомендациям правительства, не собираются закрывать хостелы и фитнес-центры. Городские власти подчеркивает – там будут придерживаться всех противоэпидемиологических норм. За этим будут специально следить мониторинговые группы.

Местные власти не могут ослаблять карантин, – МОЗ

Между тем, в Минздраве с такими решениями местных властей недовольны. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что местные власти не могут ослаблять самовольно карантин, зато усиливать его – могут.

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Ограничения в различных зонах / Инфографика 24 канала