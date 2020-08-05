Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, будь-яка суб'єктивність при поділі України на зони карантину – відсутня. Увесь розрахунок здійснювали згідно з математичною моделлю.

Шмигаль закликав поставитись з розумінням до поділу на зони

Глава уряду закликав місцеву владу поставитись з розумінням до рішень щодо боротьби з пандемією. Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду, інформує 24 канал.

Важливо МОЗ поділило Україну на зони: що вони передбачають

Я попрошу і міністра охорони здоров'я, і міністра регіонального розвитку, і міністра Кабінету міністрів організувати селекторну нараду з мерами міст, де ми можемо обговорити, зняти всі проблемні питання для того, щоб мери також розуміли повністю, як працює ця система захисту здоров'я наших громадян,

– заявив Шмигаль.

Людський фактор у поділі відсутній, – глава уряду

Прем'єр наголосив, що зони встановлювали згідно з чіткими факторами, жодної суб'єктивності у цьому поділі немає.

Математична модель рахує відносні прирости, кількість захворілих та спроможність медичної системи витримувати ці навантаження,

– розповів глава уряду.

Влада Луцька та Тернополя виступила проти рішення уряду

Зазначимо, що 31 липня МОЗ поділило Україну на зони карантину: зелену, жовту, помаранчеву та червону. До червоної зони з найвищим рівнем обмежень потрапили Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманский район Чернівецької області.

Невдоволення рішенням уряду уже висловили у Луцьку та Тернополі. Там не збираються посилювати карантин і вважають, що підстав для віднесення міст до червоної зони, немає.

У Львові, який потрапив до помаранчевої зони, всупереч рекомендаціям уряду, не збираються закривати хостели та фітнес-центри. Міська влада наголошує – там дотримуватимуться усіх протиепідеміологічних норм. За цим спеціально стежитимуть моніторингові групи.

Місцева влада не може послаблювати карантин, – МОЗ

Тим часом, у МОЗ з такими рішеннями місцевої влади незадоволені. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що місцева влада не може послаблювати самовільно карантин, натомість посилювати його – може.

До теми Мери міст не посилюють карантин у "червоній зоні": у МВС пригрозили відповідальністю

Які обмеження у різних зонах / Інфографіка 24 каналу