Шмыгаль срочно отправил министров в регионы по указанию Зеленского

Премьер поручил министрам безотлагательно осуществить ряд рабочих поездок в регионы. Сделал это во исполнение задания президента.

Особое внимание должны уделить прифронтовым областям. По итогам поездок заслушают отчеты о ситуации в ключевых сферах. Кроме того, запланированы выездные заседания Правительства.

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Министров отправили в регионы

Денис Шмыгаль сообщил, что во исполнение задания президента поручил министрам безотлагательно осуществить ряд рабочих поездок в регионы. Отметил, что особое внимание – прифронтовым областям.

По итогам таких поездок будут заслушаны отчеты членов правительства по ситуации в ключевых сферах. Социальная сфера, энергетика, оборона, подготовка к учебному году, медицина, укрытия, инфраструктура, производство – все это в фокусе Правительства,

– подчеркнул премьер.

Добавил, что по итогам этой работы проведут региональные и выездные заседания Правительства. На них будут рассматривать проблемные вопросы определенных областей.

Заметим, что накануне, 26 июня, Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Президент заявил, удивлен, что некоторые профильные чиновники не приезжали сюда длительное время. Будет делать по ним соответствующие выводы.