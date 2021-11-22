В Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных ограничений и выявления поддельных COVID-документов. В Нацполиции к рейдам привлекли 14 тысяч правоохранителей.

Об этом стало известно во время селекторного совещания, которое прошло под председательством премьера Дениса Шмыгаля. На нем обсудили противодействие распространению COVID-19 на территории страны.

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По итогам собрания глава правительства Украины дал задание проработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.

Шмыгаль поручил усилить контроль за проверкой COVID-сертификатов / Фото Правительственного портала

Полиция проводит проверки

В результате рейдов Национальной полиции на прошлой неделе:

в работе находятся еще несколько десятков дел;

проведено 13 обысков в туристических агентствах;

направили документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений.

Ситуация с коронавирусом в Украине

заболели 3 340 407 человек;

выздоровели 2 773 490 человек;

умерли 81 598 пациентов.