Шмыгаль поручил усилить контроль за проверкой COVID-сертификатов

22 ноября 2021 , 14:45
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Источник:

Урядовый портал

В Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных ограничений и выявления поддельных COVID-документов. В Нацполиции к рейдам привлекли 14 тысяч правоохранителей.

Об этом стало известно во время селекторного совещания, которое прошло под председательством премьера Дениса Шмыгаля. На нем обсудили противодействие распространению COVID-19 на территории страны.

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По итогам собрания глава правительства Украины дал задание проработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.

Шмыгаль поручил усилить контроль за проверкой COVID-сертификатов / Фото Правительственного портала

Полиция проводит проверки

В результате рейдов Национальной полиции на прошлой неделе:

  • в работе находятся еще несколько десятков дел;
  • проведено 13 обысков в туристических агентствах;
  • направили документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений.
Обратите внимание! Заместитель главы минздрава Мария Карчевич рассказала, что в милицию поступили более 210 тысяч сообщений о подделке COVID-сертификатов.

Ситуация с коронавирусом в Украине

  • заболели 3 340 407 человек;
  • выздоровели 2 773 490 человек;
  • умерли 81 598 пациентов.
Автор: Олег Васьків