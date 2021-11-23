Шмыгаль рассказал, на что направят средства из нового транша МВФ

Международный валютный фонд выделит Украине 700 миллионов долларов по программе Stand-by. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на что потратят обещанные деньги.

Совет МВФ решил продлить программу до конца июня 2022 года. Деньги, которые выделили Украине, потратят на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

К теме В Минфине объяснили, на что Украина потратит 700 миллионов долларов МВФ

Чтобы получить транш Украина сделала решительные шаги в реформах. В частности, они касаются судебной системы и финансовой.

Мерами, которые осуществила Украина в части реформирования судебной системы, продолжение реформы в финансовом секторе, мы подтвердили статус Украины как надежного и ответственного партнера,

– подчеркнул Шмыгаль.

Какие обязательства должна выполнить Украина в рамках программы

Изменить налоговую и бюджетную политику для защиты социально уязвимых слоев населения.

Обеспечить независимость Национального банка.

Вернуть инфляцию до целевого уровня (5%).

Улучшить корпоративное управление банками, чтобы те могли предоставлять надежные кредиты бизнесу.

Продолжить борьбу с коррупцией.

Разворачивать судебную реформу.

И вообще уменьшать роль государственного управления в экономике.

Что известно о программе Stand-by

Сотрудничество между Украиной и МВФ на сумму 5 миллиардов долларов утвердили 9 июня 2020 года.

Помощь направляют на преодоление последствий пандемии COVID-19, укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в Украине.

Украина планирует придерживаться стратегии программы, чтобы успешно ее пройти и получить следующие транши.

МВФ и Украина