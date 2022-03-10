Шмыгаль рассказал, на сколько правительство увеличило расходы резервного фонда госбюджета

Денис Шмыгаль заявил, что в Украине изменили расходы резервного фонда государственного бюджета. По его словам, их увеличили более чем на 50 миллиардов гривен.

Соответствующее решение было одобрено на заседании правительства, которое состоялось 10 марта. Об этом премьер-министр сообщил во время своего обращения, пишет 24 канал.

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Правительство увеличило расходы резервного фонда государственного бюджета на 50,8 миллиарда гривен,

– сказал Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабинета министров, это позволит в условиях военного положения оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны Украины.

Обращение Дениса Шмыгаля: смотрите видео

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