Недавно главой Министерства обороны стал Денис Шмыгаль. Министр рассказал, почему принял предложение Президента возглавить это ведомство.

Об этом он рассказал в интервью "ВВС-Украина", пишет 24 Канал.

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Почему Шмыгаль согласился возглавить Минобороны?

Шмыгаль отметил, что как и должность премьер-министра, так и должность главы Минобороны тоже предложил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что у президента есть видение того, как страна должна двигаться дальше, где есть необходимость усиливать соответствующие правительственные структуры.

У нас состоялась встреча, мы с Президентом поговорили, он сделал это предложение в связи с необходимостью усиления роли предыдущего министра обороны в переговорном процессе,

– объяснил новый глава Минобороны.

Шмыгаль отметил, что согласился на предложение Зеленского, "потому что как украинец, я не вижу более важного, более серьезного вызова сегодня, чем победить в этой войне".

Согласно его словам, должность премьер-министра является более общеполитической, а должность министра обороны является очень конкретной.

"Конечно, и в должности премьер-министра, и в должности министра обороны я больше всего желаю нашей стране победы и завершения этой войны", – резюмировал он.

К слову, недавно Шмыгаль представил шестерых заместителей.