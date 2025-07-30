Про це він розповів в інтерв’ю "ВВС-Україна", пише 24 Канал.

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Чому Шмигаль погодився очолити Міноборони?

Шмигаль зазначив, що як і посаду прем'єр-міністра, так і посаду глави Міноборони теж запропонував Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що у президента є бачення того, як країна має рухатись далі, де є необхідність посилювати відповідні урядові структури.

У нас відбулася зустріч, ми з Президентом поговорили, він зробив цю пропозицію у зв'язку з необхідністю посилення ролі попереднього міністра оборони в переговорному процесі,

– пояснив новий очільник Міноборони.

Шмигаль зазначив, що погодився на пропозицію Зеленського, "бо як українець, я не бачу більш важливого, більш серйозного виклику сьогодні, ніж перемогти в цій війні".

Відповідно до його слів, посада прем'єр-міністра є більш загальнополітичною, а посада міністра оборони є дуже конкретною.

"Звичайно, і на посаді прем'єр-міністра, і на посаді міністра оборони я найбільше бажаю нашій країні перемоги і завершення цієї війни", – резюмував він.

До слова, нещодавно Шмигаль представив шістьох заступників.